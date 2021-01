Familiares y amistades del médico Roberto Ventura buscan el apoyo de la sociedad porteña para localizarlo tras estar desaparecido desde el 24 cuando supuestamente viajaría a Orizaba

Familiares del médico Roberto Ventura Zepeda, desaparecido desde el pasado 24 de diciembre, piden el apoyo de la ciudadanía para poder localizarlo.

Siguen investigaciones de la FGE

En rueda de prensa, la señora María Isabel Ventura Zepeda, hermana del galeno de 66 años de edad, dijo que están en contacto directo con la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, piden a los amigos y la sociedad en general su apoyo para tener datos para ubicarlo, luego de su desaparición tras haber salido de su casa, el pasado 24 de diciembre, donde iba a pasar la cena de Navidad con unas amistades en la ciudad de Orizaba.

A la fecha, se desconoce su paradero y sus familiares no saben si regresó a la ciudad de Veracruz.

“No bajemos la guardia, tiene que regresar”

“Por favor les pedimos que no bajemos la guardia, seguimos buscando al doctor Roberto Ventura. Yo, su hermana, les pido por caridad que me sigan auxiliando, no tiremos la toalla, él debe de aparecer en el nombre de Dios, él debe de aparecer porque así lo queremos”, comentó.

Mientras tanto, las autoridades de la FGE aseguran que ya están investigando, siguiendo una línea de investigación.

Roberto Ventura no tiene problemas con nadie

Explicó que el doctor Roberto Ventura no tiene problemas personales con nadie. “No tenemos problemas, mi hermano es un hombre que trabaja todavía, tiene 66 años y sigue trabajando para el sector salud”, comentó.

Detalló que nunca llegó a la reunión que tenía programada en la ciudad de Orizaba el pasado 24 de diciembre del 2020. “No llegó y por eso es nuestra angustia”, comentó.

Buscan a médico desaparecido desde el 24 de diciembre

Su sobrino Elías Sabad Ventura aseguró que el médico Roberto Ventura Zepeda es funcionario de la Secretaría de Salud y dentro de su trayectoria profesional ha sido subdirector del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV), y en la actualidad era directivo del Hospital Regional de Río Blanco, ahí se encuentra su base.

Recibió la Medalla al Mérito Médico Pedro Rendón, en el año 2015. “Es un buen médico, con buena trayectoria profesional, persona apolítica, transparente y venimos a pedir el apoyo de la sociedad, junto con mi mamá, a la sociedad boqueña y veracruzana que lo quiere y reconoce, para que nos apoyen a su pronta localización, gracias a las autoridades, a la fiscal y Policía Ministerial que nos tienen al tanto de su desaparición”, concluyó.

