Brujas del Mar invita a manifestación en el Zócalo por víctimas de violencia

La colectiva feminista Brujas del Mar invitó a la ciudadanía a participar en la manifestación que se llevará a cabo el próximo viernes 15 de octubre a las 6:00 de la tarde en el Zócalo de la ciudad de Veracruz para exigir justicia por las mujeres víctimas de violencia.

Al respecto, la vocera y fundadora de dicha agrupación, Arussi Unda, comentó que se trata de un llamado a las autoridades encargadas de la procuración de justicia para que hagan su trabajo y respondan por los agravios cometidos en contra de mujeres.

Añadió que se espera contar con la participación de familiares de víctimas de feminicidios y diversos ataques de casos como: Montserrat Bendimes, Claudia Alondra, Martha Yolanda, María Fernanda, Samara, Carmita, Julia, Ana Arely, Yaneth, entre otras.

“En especial, lo que queremos enfatizar, por así decirlo, es el tema de los hombres que siguen prófugos, los casos que siguen impunes (..) Algunos familiares de víctimas nos van a acompañar y la verdad es que me parece que hay que seguir insistiendo”.

“La verdad es que por tema de la pandemia no habíamos hecho acciones en la calle, pero ya que las cosas que están un poco mejor, algunas ya vacunadas y cosas por el estilo, nos parece necesario retomar en donde nos quedamos (..)”.

“Esta manifestación surge a raíz de un caso particular de una chica que se llama María Fernanda, que lleva por ahí de dos meses desaparecida y, aunque ya se ha señalado a su ex pareja, como el responsable, incluso tengo entendido que hay una orden de aprehensión en contra de este sujeto, las autoridades no están haciendo realmente gran cosa”, explicó la activista.

Recriminó que, tal pareciera que las autoridades de justicia protegieran a los agresores, por tratarse de personas influyentes o conocidas de estas, pues en el caso de María Fernanda desapareció a bordo de un taxi el 28 de agosto en la colonia Lomas del Río Medio en Veracruz y al momento se desconoce su paradero.

Así también, agregó que, en el punto, se hará un pronunciamiento y recapitulación de estos casos, con sus debidas exigencias, en donde se pretende exhibir el grado de impunidad que se vive en el estado, por ello, pidieron a las y los asistentes que lleven imágenes de los agresores para hacer ostensible sus rostros.

“Al parecer sí está habiendo influyentismo y cosas por el estilo, para hacerse de la vista gorda y este agresor se pueda “pelar” y todos los que se han pelado (sic), incluso, cuando te digo que vamos a hacer una recapitulación de los casos que se nos han acercado sin importar si fueron este año o no”:

“No obstante, vamos a atraer el caso de Claudia Alondra, entre otros de otros municipios que ha estado sonando mucho últimamente, como es el caso de la niña Julia en Coatzacoalcos”.

Refirió que muchos de los feminicidas o violentadores de estos casos eran parejas sentimentales de las víctimas e, incluso, ya tenían denuncias por violencia hacia ellas y las autoridades no hicieron nada.

Por lo que es evidente no hay planes de contención del delito y tal pareciera que tienen todo el permiso para cometer sus crímenes.

Finalmente, Arussi Unda indicó que esta actividad se hará con las debidas medidas sanitarias, como el uso obligatorio del cubrebocas y/o mascarillas, mantener la sana distancia y el orden.

Así también, pidió a las personas no portar emblemas o colores alusivos a ningún partido político, a fin de no desvirtuar el objetivo del movimiento.

