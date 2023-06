Las altas temperaturas han ocasionado que el personal de Bomberos Conurbados atienda hasta tres reporte diarios por golpe de calor en el municipio de Boca del Río, informó el alcalde boqueño, Juan Manuel Unanue Abascal.

Por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y tomar medidas ante las condiciones meteorológicas que se viven en este momento.

“Me estaba comentando el presidente de los Bomberos Conurbados que han tenido mucho reportes, alrededor de tres diarios que han atendido de manera directa, de tema de golpe de calor, ocasionados por esas temperaturas que tenemos.

Bomberos atienden hasta tres reportes diarios por golpe de calor en Veracruz

Entonces hacer las mismas recomendaciones, que la gente se cuide, la gente que no tenga que estar en el sol que no esté en el sol, que use ropa clara, que se hidrate, que no haga tanta actividad física en horas donde está muy fuerte el sol”, dijo el alcalde.

En otro tema, el alcalde dio a conocer que el estado de salud del director de Protección Civil, Jorge Rojas Hernández, quien la tarde de este lunes sufrió un infarto, es estable.

“Ayer tuvo un problema cardiovascular, afortunadamente se encuentra estable, tenemos comunicación con su esposa, que debe, tiene que salir primero Dios todo bien, y estamos hablando de que podría salir mañana del hospital”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ