Pese a la pandemia, la Casa Santa Ana de Boca del Río, encabezada por el padre Cecilio Herrera Moreno, continúa atendiendo migrantes, y en breve no se descarta que el municipio de Boca del Río ya cuente con su propia Casa del Migrante.

El entrevistado aseguró que la Casa Santa Ana de Boca del Río, nunca cerró sus puertas y siguió atendiendo a migrantes; esto pese a que el flujo disminuyó por la pandemia.

Explicó que la Diócesis de Veracruz cuenta con un albergue de migrantes, en el municipio de Tierra Blanca.

“No es albergue tal cual de migrantes por supuesto, porque hay toda una normativa al respecto, tenemos como diócesis un albergue que está en Tierra Blanca, quizás aquí en el mediano plazo, tengamos algún albergue, por el momento no lo tenemos”, comentó.

Sin embargo, la Casa Santa Ana de Boca del Río está recibiendo a los migrantes que lleguen a pedir un lugar temporal donde resguardarse, así como alimento.

Te puede interesar:

“Mira aquí recibimos a toda persona que venga de cualquier parte, porque para la iglesia no hay extranjeros, todos son hijos de Dios y entonces no hacemos distinción, incluso pueden venir de otra religión y no hay ningún problema, recibimos a todos y tal cual a todos atendemos”, comentó.

Agregó que en caso de que haya migrantes con la necesidad de pernoctar, mientras realizan un trámite con migración o el consulado, se les canaliza y se les remite para que lleguen al albergue.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.