El Ayuntamiento de Boca del Río desplegará un total de 80 elementos entre guardavidas, personal de Protección Civil y Policía municipal que se encargarán de vigilar las playas y zonas turísticas de ese municipio.

El director de Protección Civil del Ayuntamiento boqueño, Jorge Rojas Hernández, hizo un llamada a las personas a tomar las precauciones adecuadas antes de salir de casa.

Entre las recomendaciones se encuentran dejar cerradas llaves de gas y agua para evitar accidentes, así como si se van a salir en vehículos a carreteras hacer una revisión exhaustiva para evitar accidentes.

Otra de las recomendaciones que mencionó a las personas que viajan es hacer reservaciones de hotel con tiempo y agregó que las personas que visiten playas deben identificar accesos y verificar reglamentos tanto de playas como de albercas, además de los horarios de guardavidas.

Boca del Río desplegará 80 elementos para resguardar a turistas

Precisó que en las playas de Boca del Río los guardavidas estarán de 10 de la mañana a 6 de la tarde, después de ese horario ya no existen las condiciones de seguridad.

“Previo que abandonen su área de trabajo se emiten las recomendaciones y medidas de seguridad para las personas que se encuentran en las playas, es muy importante que identifiquen las banderas en las torres de guardavidas, si es bandera roja no pueden ingresar,si es bandera amarilla pueden ingresar pero con cierta precaución, así como que el agua no rebase la cintura, los más pequeños que no deben ser pérdidos de vista y evitar nadar cerca de las escolleras que es donde se produce corriente y pudiera jalar a las personas a las escolleras y provocar un accidente”.

El funcionario municipal, subrayó que como cada año no se permitirá pernoctar o acampar en la playa.

