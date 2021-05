Bloquean entrada al puerto por desaparición de dos menores

Los familiares de dos menores de edad desaparecidas en el puerto de Veracruz bloquearon la entrada a la ciudad para demandar ayuda de las autoridades

Por cerca de dos horas, la entrada a la ciudad por la autopista Veracruz-Cardel fue cerrada debido a una manifestación para exigir a las autoridades dar con el paradero de dos menores, una de 13 y 8 años de edad, quienes escaparon de su casa luego de una discusión el pasado lunes en la colonia Reserva Tarimoya 4.

El bloqueo se dio desde las 4 de la tarde y terminó hasta las 6 de este mismo viernes, esto para exigir la aparición de Leady Lizeth V. P., de 13 años, y Melany Montserrat P. P., de 8.

No es la primera vez que se escapa la menor de 13 años

Ambas se encuentran desaparecidas desde el lunes, luego de que su madre Amalia reprendiera y golpeara a la mayor, tras una discusión por rebeldía de la adolescentes, quien no es la primera vez que escapa de su casa, según explicó la misma madre.

Las pequeñas se encontraban en su domicilio ubicado en la colonia Reserva Tarimoya 4, en la parte poniente de la ciudad, desde el pasado lunes no saben de ambas, luego de la discusión en la que la madre acepta le pegó tras varios reclamos.

Los hechos fueron denunciados, pero la falta acción de las autoridades motivó la tarde de este viernes, que tanto la familia, como amigos y vecinos de las dos niñas decidieron manifestarse tanto en la Fiscalía y posteriormente en la entrada a la autopista Veracruz-Cardel.

El bloqueo afectó la circulación sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa. (FOTO: Franco Cardel)

La madre de la menor señaló que existe la posibilidad que se hayan ido con un exvecino al que identifican como Marcelino, quien a decir de varias personas podría tener una relación con la menor de 13 años.

“Lo que pasa es que unas horas él estaba ahí y mi hermana y mi cuñada me dicen que la veían muy seguido con él, cosa que yo no sabía porque yo me iba a trabajar, que andaba con ella y yo no sabía hasta ayer; él tiene como 27 o 28 años”, señaló la madre.

Te puede interesar:

También se indicó que no es la primera vez que al menos la de 13 años escapa, ya que en semanas anteriores había intentado huir con su novio y luego de ser llevada a casa de su papa, la menor de 13 años huyó un día, pero luego de esto llamó para que fueran por ella, sin embargo, no dio mayores detalles y no quiso decir con quien había estado.

Bloquean entrada al puerto por desaparición de dos menores

Luego de dialogar con las autoridades, decidieron quitar el bloqueo que mantenían de manera parcial en el carril de norte a sur, tras llegar algunos acuerdos y coordinar la búsqueda en las menores, las cuales podrían seguir en esta ciudad de Veracruz.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.