Bingen Rementería: todavía no ganamos y ya el PAN otra vez es de los panistas

El precandidato a la alcaldía de Veracruz aseguró que todavía no ganan y ya van logrando que el PAN vuelva a ser de los panistas

“Gracias a la lucha de la militancia panista, poco a poco el PAN regresa a ser de los panistas y está dejando de ser de unos cuantos. Sin embargo, la tarea se debe completar el próximo 14 de febrero”, aseveró el precandidato a la alcaldía de la ciudad de Veracruz, Bingen Rementeria Molina.

“Todavía no ganamos y ya vamos logrando que el PAN vuelva a ser de los panistas(…) porque gracias a ti, a mí, y a todos los que estamos aquí, obligamos a que los de enfrente contemplaran en su planilla a regidores, a militantes del PAN”, resaltó Rementería Molina.

Durante una reunión que sostuvo con militantes de Acción Nacional del Puerto de Veracruz, Bingen Rementería enfatizó que, de no ser por esta lucha, los panistas de la otra planilla no habrían sido tomados en cuenta.

“A mí me da mucho gusto por esos panistas que están en esa planilla, pero si no hubiera sido por este gran movimiento, que no lo encabezo yo, lo encabezamos todos los que aquí estamos, ellos no serían tomados en cuenta”, sostuvo Bingen Rementeria.

Por último, el precandidato del PAN a la alcaldía de Veracruz enfatizó que el 14 de febrero, todas y todos los panistas de dicho municipio deberán salir a defender lo que es suyo, para que Acción Nacional regrese a ser de la militancia y no de una familia y sus amistades.

