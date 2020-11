Bingen Rementería: Morena no sabe gobernar

Bingen Rementería Molina, diputado local por el PAN, calificó el Segundo Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez como gris y lleno de pretextos para justificar la negligencia de su administración.

El legislador por el Distrito de Veracruz señaló que no se dieron a conocer logros ni obras realmente importantes para la sociedad veracruzana como era de esperarse, y por el contrario, sólo se dedicó a culpar administraciones pasadas por sus nulos resultados.

“Me parece que ese discurso de ‘nosotros no robamos, nosotros somos honestos, nosotros somos austeros’ la gente ya no se lo cree. La gente se ha dado cuenta de que eso es absolutamente falso; se ha dado cuenta que Morena no sabe gobernar, está más que comprobado”, dijo Bingen Rementería.

Y agregó, “seguimos siendo de los estados con mayor índice de feminicidios, de inseguridad, aunque ellos digan que no es así, la realidad es otra y la gente lo sigue sufriendo”.

A su vez, el diputado panista recordó el mal manejo de recursos por parte de la Secretaría de Salud, que ha quedado en evidencia por parte de pacientes de cáncer y familiares, a quienes se les ignoró completamente a pesar de sus constantes manifestaciones por la falta de medicamentos.

Por último, Bingen Rementería señaló que el Gobernador de Veracruz ha permanecido en los últimos lugares a nivel nacional en las encuestas para calificar a los gobernadores, lo cual, aseguró, es un claro ejemplo de su mala administración.

