Bingen entrega pantallas y celulares a niños de escasos recursos

Bingen Rementería Molina, diputado local por el Distrito de Veracruz, entregó 10 pantallas y 15 celulares a niños de escasos recursos de la Ciudad de Veracruz; esto para apoyarlos a continuar estudiando durante esta nueva modalidad de tomar clases en línea.

“Sabemos que no todos los niños tienen las mismas condiciones para estudiar desde casa, me consta que muchos papás sufren por darle un teléfono, una tele o hasta por tener internet en casa, para que sus hijos no se atrasen en la escuela”, señaló el diputado.

En un video que publicó en sus redes sociales, el legislador del Partido Acción Nacional explicó que estos apoyos se entregaron a niñas y niños que concursaron en una dinámica que hace unas semanas lanzó a través de su página de Facebook.

“Fue precisamente por eso que, junto con empresarios de Veracruz, hicimos una colecta para poder donar 10 pantallas y 15 celulares a familias de escasos recursos; y que estos pequeños puedan estudiar a la par de sus compañeros”, recalcó Rementería.

Bingen Rementería subrayó la importancia de apoyar a niñas, niños y jóvenes de escasos recursos para que sus estudios no se vean interrumpidos durante la cuarentena, pues lamentó que no todos gocen de las mismas condiciones para estudiar desde casa.

Te puede interesar:

Por último, el legislador del PAN agradeció y reconoció el apoyo de empresarios que se sumaron a esta causa, y los exhortó a continuar sumando esfuerzos para seguir apoyando a quienes más lo necesitan.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.