Bingen donará celulares y pantallas a niños de bajos recursos.

En apoyo a la educación de la niñez y juventud veracruzana, el diputado local. Bingen Rementería Molina anunció que donará 10 pantallas y 15 celulares a familias de escasos recursos. Para que sus hijos puedan continuar estudiando desde casa, como lo marca la nueva normalidad.

El legislador por el Distrito de Veracruz explicó que, luego de haber hecho una dinámica similar a través de sus redes sociales. Empresarios de la Zona Conurbada se acercaron a él para sumarse a esta causa y volver a hacer la rifa, para que la educación no se vea interrumpida en quienes menos tienen.

Te puede interesar:

Bingen donará 100 esterilizaciones para perros y gatos

Bingen Rementería gestiona limpieza de drenaje en Colinas de Santa Fe

Bingen donará celulares y pantallas a niños de bajos recursos.

Bingen Rementería explicó que para ganarse estos premios, los participantes deberán subir un video a su Facebook, explicando qué les gustaría llegar a ser de grandes, y a su vez, etiquetar la página del diputado. Los 15 videos que reciban mayor número de likes, serán los finalistas.

Los 10 primeros lugares se llevarán una pantalla y un celular, mientras que los últimos cinco lugares se ganarán únicamente un celular, explicó el legislador del Partido Acción Nacional.

“Por favor, esto es para aquellos estudiantes que realmente necesitan este apoyo. Si a ti no te hace falta, te pido de la manera más respetuosa no concursar, para no quitarle su oportunidad a alguien que sí lo necesita”, enfatizó Rementería Molina.

Por último, Bingen Rementería subrayó la necesidad de apoyar a jóvenes, niñas y niños de escasos recursos, para que puedan continuar sus estudios durante esta cuarentena, pues recalcó que no todas las familias tienen acceso a una televisión o un celular, lo que complica su educación.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.