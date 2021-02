– Asegura que él sí conoce su realidad porque él sí ha trabajado en Veracruz.

El precandidato a la alcaldía de Veracruz, Bingen Rementería Molina aseveró que las calles en mal estado, la falta de agua y las colonias abandonadas, son algunas de las cosas que deben mejorar en la ciudad.

“Eso y más lo vamos a mejorar. Y las cosas positivas las vamos a continuar. La realidad de Veracruz no la debemos esconder si queremos mejorar. Yo sí la conozco, aquí he estado y yo sí he trabajado por nuestra Ciudad.”, aseveró Bingen Rementería.

A través de un mensaje dirigido a la militancia panista del Puerto de Veracruz, Bingen Rementeria invitó a las y los panistas a trabajar juntos, para darle a la ciudad la grandeza que merece, haciendo grande cada rincón.

Te puede interesar:

“Debemos atender las necesidades básicas de Veracruz, para llevarlo a un mejor lugar, y aprovechando nuestra vocación turística, vamos a generar empleo. Con un programa en conjunto, veracruzanos y gobierno vamos a atender las colonias de Veracruz”, enfatizó el precandidato a la alcaldía de Veracruz.

Por último, Bingen Rementería recalcó que lo más importante es impedir que Morena llegue a gobernar la ciudad de Veracruz, pues se corre el riesgo de que la destruya, “como lo ha hecho en todo el país”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.