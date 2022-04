Belém Palmeros denuncia a regidora por violencia política de género 

La regidora del Ayuntamiento de Veracruz, Belém Palmeros Exsome, buscara a través de la Contraloría Municipal la sanción en contra de su par, Virginia Roldán Ramírez, tras las constantes faltas de respeto emitidas por la morenista en las sesiones de Cabildo.

La priista consideró -a título personal- que, sus palabras son ofensivas y discriminatorias al tomar el micrófono en el Cabildo, pues sus asesores o equipo de trabajo la utilizan como vocera para golpetear a sus oponentes políticos.

“Aquí lo fuerte es que, es muy triste que ella sea víctima de este patriarcado, de que la usen para que ella sea la que diga estos comentarios, y la verdad no está bien. Entonces, claro que buscaré la manera de que se sancione eso, porque sí tenemos que dejar un precedente, somos un municipio de los más importantes del estado, somos el Puerto, pero muchas mujeres que formamos parte de la política somos víctimas de estas circunstancias”, sentenció.

Palmeros Exsome dijo que, cómo edil tiene una responsabilidad con las mujeres y debe evidenciar cuándo existe Violencia Política en razón de género.

“Entonces, si no acudimos a las instancias correspondientes, qué en primer lugar es la Contraloría Municipal, la Contraloría Municipal tendrá que hacer la investigación, y ya dependiendo de lo que determine la Contraloría, sí tomaré cartas en el asunto, porque sí hay que dejar un precedente para muchas mujeres que formamos parte de los Cabildos alrededor del Estado, somos víctimas de este tema. Entonces si hay que dejar un precedente y ya hay que poner un alto a la violencia que vivimos las mujeres, la violencia política en razón de género, ya hay que poner un alto”, culminó.

Es de mencionar que, Virginia Roldán Ramírez, es esposa del ex diputado federal Julio Carranza Áreas, quién durante el proceso electoral para la alcaldía de Veracruz, denunció al ex candidato Miguel Ángel Yunes Márquez, por no cumplir con los requisitos de residencia para ser aspirante a la presidencia municipal.

