Las becas de muerte por Covid-19 que se entregarían a los deudos menores de edad que perdieron a su tutor han quedado estancadas debido a un trámite burocrático.

Y es que conseguir un acta de nacimiento se ha convertido una pesadilla para las familias que buscan obtener este apoyo económico.

Yamileth Herrera Díaz directora del DIF municipal del puerto de Veracruz reconoció que el trámite de este documento ha frenado la entrega de esta beca.

Señaló que hasta el momento el Ayuntamiento ha recibido 40 solicitudes pero apenas 25 han podido cumplir con todo el papeleo.

La documentación que se necesita presentar abarca el Acta de Nacimiento y Curp del menor beneficiado.

Además se necesita presentar un documento que confirme que el menor se encuentre estudiando en escuela pública.

Sin embargo el requisito que provocado que las becas cumplan con su cometido es el acta de defunción del padre, madre o tutor en donde se establezca que el fallecimiento se realizó debido al coronavirus.

Y es que es la Secretaría de Salud quien acredita las causas del fallecimiento por lo que muchas veces en el documento aparece otra información como neumonía o se acredita otra causa.

“Al final no podemos decir nada, sino simplemente que se cumpla con el requisito, si como tal la Secretaría de Salud al momento de expedir una constancia de defunción no pone que fueron las causas del fallecimiento, nosotros no podemos suponer que fueron otras. Entonces es muy clara la convocatoria, exigen forzosamente que tanto el acta o la constancia tienen que decir, SARS-COV-2 o COVID”, expuso la funcionaria municipal.

La convocatoria queda abierta durante todo lo que dure la contingencia sanitaria, por lo que ellos seguirán recibiendo documentación vía electrónica en www.miveracruz.veracruzmunicipio.gob.mx, para que las personas no tengan que salir de sus casas, en caso contrario, recibirán los documentos en la oficina del DIF de Matamoros en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

