(VIDEO) “Bastante fuerte”; jarochos narran cómo sintieron el sismo

“Se sintió bastante fuerte”, dicen jarochos del sismo de magnitud 4.9 que se sintió la mañana de este miércoles en la zona conurbada. La mayoría coincide en que los despertó el movimiento, “Mi hija bajó corriendo, pero no salí corriendo”, dijo Félix Ojeda.

Por su parte, la señora Marcelina, dijo: “Me espanté, fue bastante fuerte, pero no me asomé porque me da miedo salir.

“Se sintió bastante duro, nos alarmamos bastante. Como fue muy temprano, no salimos a ver a los vecinos, nos quedamos en casa”, narra don José tras haber sido despertado junto con su familia por el sismo.

En imágenes difundidas en redes sociales, varios usuarios han compartido videos de cámaras de seguridad y grabados con sus teléfonos celulares, en lo que se aprecia el movimiento.

“Bastante fuerte”; jarochos narran cómo sintieron el sismo

Al paso de las horas, las autoridades locales, estatales e internacionales descartaron que en las siguientes horas se pudiera activar alerta de tsunami en costas de Veracruz.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.