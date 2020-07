Barzón alerta sobre fraudes por reparadoras de deuda. Están operando sin regulación legal ni supervisión de autoridades financieras.

Las autonombradas reparadoras de deudas son compañías que dicen ofrecerte asesoría legal y financiera, para que salgas de tus problemas económicos, sin embargo, no todas son confiables.

Teresa Carbajal, representante del Barzón en Veracruz, aseguró que las reparadoras de crédito, son empresas privadas cuyo giro consiste en fungir como intermediarios entre un deudor y su acreedor cobrando mensualidades por sus servicios y un porcentaje sobre la cantidad que en concepto de descuento el banco llegara a otorgarles a sus clientes.

Dichos descuentos son otorgados por los bancos a sus clientes de modo orgánico y no necesariamente por la intermediación de una reparadora, más bien obedecen a la falta de garantías de un crédito (tarjetas de crédito), al historial del deudor y el tiempo de moratoria.

Barzón alerta sobre fraudes a deudores

“Nos parece indebido que alguien en cartera vencida tenga que pagar un porcentaje del descuento de sus deudas a un tercero, aparte de los intereses que pagó a la institución crediticia durante la vida del crédito”, comentó.

Este modelo de negocio, que operan en México a la fecha no cuenta con un marco legal, es decir no se encuentra regulada y/o supervisada por ninguna autoridad, por lo mismo no se cuenta con un registro de las mismas.

Tampoco hay una evaluación sobre su desempeño, sus empleados se anuncian como asesores financieros sin que acrediten su grado de estudios y/o capacitación en esta área o en rubros legales.

Utilizan contratos que pueden contener cláusulas Ilegales o abusivas, su publicidad puede resultar engañosa, pues a la par que prometen mucho como descuentos de más del 70%, no garantizan sus servicios, sobre todo porque piden anticipos.

Por ello, se hace un exhorto a las autoridades del sector financiero para que se pronuncien sobre la operación actual de estas empresas y tomen las acciones legales pertinentes para la legal regulación de las mismas, que les permita revisar el contenido y clausulado de sus contratos.

Además, se establezcan un padrón de empresas con este giro que operan con legalidad para que los ciudadanos puedan consultarlo antes de llevar a cabo depósitos o pagos anticipados por la prestación de sus servicios.

A la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pidió que se informe sobre el mecanismo que están empleando para obtener números telefónicos privados, o celulares de personas en cartera vencida.

