Mientras dos negociaciones de los tradicionales Portales de Veracruz levantaron cortinas y empezaron a dar servicio solo de alimentos, pero sin venta de bebidas alcohólicas, la mayor parte de los bares del otrora bullicioso centro de tertulia de Veracruz permanecen cerrados.

Sin embargo, el señor Luis Gandarela, propietario del emblemático Bar Palacio, famoso por las tortas de jamón serrano con más de tres décadas de servicio, ha decidido no abrir todavía, aunque su economía está a punto del colapso.

Solo acudió este viernes a elevar cortinas acompañado de un trabajador, para ventilar el negocio y realizar limpieza.

“No tiene caso abrir por el momento cuando en estos negocios su fuerte es la venta de cervezas y licores”, comentó.

No obstante tiene la certeza que si la cuarentena se prolonga un mes más, irremediablemente se irá a la quiebra.

De hecho, revela, ya ha tenido que recurrir a los préstamos de amistades para poder mantener el pago a los 17 trabajadores con los que cuenta el negocio.

Si bien reconoce que no se ha tenido la capacidad de cubrir salarios completos, se ha ido pagando como se puede para mantener la fuente laboral, y eso los trabajadores lo han entendido, pues se mantienen sus cuotas del Imss e Infonavit.

Tan solo el bimestre pasado, ya con el negocio cerrado, cubrió un monto de 47 mil pesos en las cuotas del Imss e Infonavit, 13 mil pesos de luz, y 2 mil pesos de consumo de agua.

“Afortunadamente renta no estoy pagando porque el propietario del inmueble ha sido consciente de la situación que se enfrenta en estos momentos”.

Con una nómina mensual de 90 mil pesos, sin ninguna entrada económica por la cuarentena que se ha extendido ya más de dos meses y medio, don Luis Gandarela ve el riesgo de no soportar más la situación económica si las restricciones para este tipo de negociaciones se prolongan un mes más.

Lamenta que los gobiernos federal y estatal no les hayan contemplado en sus programas de apoyo, ya que no todas las empresas tienen la capacidad de subsistir.

Considera que si se otorgara permiso para la reapertura completa de estos giros de Los Portales, con las medidas de la sana distancia entre las mesas, el uso de cubrebocas y mascarillas del personal, y con un horario específico, se ayudaría a aliviar la sequía económica que padecen.

Lo importante, destaca, es que no ha despedido a nadie, porque sabe de la importancia del empleo para los trabajadores.

“He pasado épocas difíciles, pero nunca como ahora, pensaba que esto de la pandemia del Covid-19 duraría solo un mes, pero ya vamos para tres meses; en mi caso no soportaría económicamente un mes más”.

No obstante se sincera: “Si tuviera dinero, créame, liquidaría conforme a la ley a mi personal y cerraría el negocio, pero como no lo tengo no los puedo mandar a la calle sin nada. Por ello espero que pase ya esta situación”.

