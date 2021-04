Bárbara Galindo: partidos políticos minimizan la violencia hacia las mujeres

La aspirante a candidata de Fuerza por México, Bárbara Galindo destacó que los partidos políticos minimizan la violencia hacia las mujeres.

Es el momento de visibilizar con más fuerza la violencia política hacia las mujeres y en general, toda la ola de agresiones que viven muchas de ellas en este país, señaló la aspirante a candidata de Fuerza por México a la diputación local por el distrito 16 de Boca del Río, Bárbara Galindo Ramos.

Quien expuso que hoy en día, al interior de los partidos, los ataques se minimizan a pesar de que forman parte de la vida cotidiana.

“Creo que es hora de que marquemos la violencia política que tienen las mujeres porque es la parte que siempre hacen de lado, de que se minimiza, de que: ¡Ay! Es que lo hace porque quiere votos, lo hace porque quiere dar lástima, lo hace por mejorar la imagen, cuando realmente son problemas que uno vive día a día y no sólo en política sino en todos los medios”.

Con nuevas encomiendas y respetando sus principios como veracruzana, la joven política se suma a este nuevo proyecto en donde asegura hay mayor respeto y apertura para las mujeres.

Por lo cual, en el mismo continuará su labor a favor del género femenino y en acciones que las favorezcan, como, por ejemplo, ahondar mayormente en la Iniciativa 3 de 3 contra la Violencia en Razón de Género para que se aplique de manera real y no sólo quede en simulación.

Recordó que, en coherencia a sus convicciones, el pasado 15 de marzo renunció a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Boca del Río y a su candidatura a la alcaldía por el mismo municipio junto con toda su planilla.

Debido a haber sido víctima de violencia política por parte de dicho organismo, sin embargo, de manera inmediata, recibieron la invitación para participar con Fuerza por México.

Igualmente, otra de las acciones que contribuyeron a su salida fue la postura del sol azteca mostró en torno a la denuncia por una violencia intrafamiliar que hiciera la ex esposa del ex dirigente estatal de su partido, Rogelio “N” en la cual defendió en todo momento al político hoy detenido por ultrajes a la autoridad y no a la afectada.

“La política es un medio muy machista y que mucha gente lo politiza. Yo lo confirmé con mi salida que fue por una cuestión de violencia. En el comité municipal tenía a un secretario general que constantemente cometía faltas de respeto. Se llama Ricardo “N””, señaló.

“Entre él y la esposa realmente hubo muchas groserías, atropellos y bajar proyectos y todo, entonces, lo platiqué con la dirigencia estatal varias veces y era un “sí lo vemos tal día. Sí, ya lo voy a comentar con el comité y te aviso”, entonces, largas y largas (…) Dejaron de lado la violencia, entonces, siendo mujer, si el día de mañana me pasara algo a mí, yo no quisiera que un partido en el que yo estuviera defendiera a la persona que me agredió”.

Por su parte, la también licenciada en Contaduría Pública y Finanzas de 24 años aseguró estar convencida de que hay mucho trabajo por hacer en materia de salud y estrategias sustantivas para atender a enfermos por la pandemia con recursos que permitan dar respuesta más efectiva a las necesidades de la población.

Así también, abordar con responsabilidad financiera el tema de la reestructuración de la deuda pública en los municipios, la aterrización de fondos para los ayuntamientos, la gestión de recursos para que la IP genere empleos, así como legislación en materia de seguridad en beneficio de las mujeres, en lo cual estará trabajando las próximas fechas.

