Bárbara Galindo espera buenas noticias este 6 de junio

La candidata a la diputación local por el distrito XVI del partido Fuerza por México, Bárbara Galindo, confió en que en esta contienda del 6 de junio exista una gran participación ciudadana y también que haya muy buenas noticias al cierre de la misma.

“Como ciudadana vengo a ejercer mi derecho como todos aquí y muy orgullosa de que como ciudadanos y buenos mexicanos estamos decidiendo quiénes queremos que nos representen, creo que va a ser una elección contundente, se espera muy buen resultado”.

Añadió que al momento tiene reporte de una jornada tranquila en los cinco municipios correspondientes a su jurisdicción y espera que se concluya de la misma manera, por lo que dijo estarán al tanto de cómo se desarrolle.

De la misma manera, mencionó que, de verse favorecida, seguirá trabajando y muy seguramente estará celebrando en cada una de las localidades.

“Comenzar a trabajar, volver a recorrer para agradecer a todos los que me apoyaron y a los que no también y ya a comenzar a trabajar, yo creo que no hay que esperar más”.

Asimismo, invitó a las personas a que ejerzan este derecho, pues abstenerse es convertirse en cómplices de los malos gobiernos, así también, pidió a las y los aspirantes que no logren el triunfo a aceptar la decisión del pueblo de manera madura, sin resentimientos.

Esto por el sólo hecho del amor hacia el servicio público, por lo que loe exhortó a no detenerse, pues hay varias aristas en las que se puede hacer algo más por la población.

