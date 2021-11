Bajan considerablemente quejas por parquímetros en Veracruz: ayuntamiento  

El director de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Veracruz, Víctor Hugo Delfín Quiroga, reveló que, a la fecha, las quejas por el uso de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad han disminuido hasta en un 80% aproximadamente.

En este sentido, el funcionario explicó que, algunas de las que aún prevalecen, se debe al desconocimiento en la operatividad de los mismos, entre las más frecuentes, se encuentran: que las o los conductores de estacionen en doble cajón, que se lleven el ticket de pago o que no lo dejen en un sitio visible.

Agregó que, pese a ello, como autoridades están en la mejor disposición de auxiliar y apoyar a la ciudadanía y, al momento, son muy pocas las quejas existentes y, en los últimos meses, estos casos se han presentado mayormente en turistas.

“Han aminorado casi un 80%, no te niego que ha habido una que otra por personas, muchas de ellas por desconocer el tema de que no se deben llevar el papelito, muchas de ellas, la mayor parte porque ocupan doble cajón. En el último mes es turismo, que según ellos no saben que no podían ocupar dos cajones, nos ha pasado mucho, esa es la principal queja y otra es que pagan y se llevan el ticket y el personal de Zeus no tiene manera de comprobar si pagó o no”, aseveró el entrevistado.

Delfín Quiroga comentó que recientemente sucedió hace unas semanas con un visitante del estado de Tlaxcala, quien se estacionó en doble cajón y se acercó con ellos, pues dijo desconocer esa penalidad, por lo que procedió a explicarle esta situación a la empresa Zeus Monitoreo vial, encargada de los parquímetros, para que no se le aplicara una sanción económica al turista.

Añadió que, por este motivo, se cuenta con personal de Movilidad Urbana en las cercanías donde se localizan los estacionómetros a fin de que estos apoyen a la población local y foránea en el adecuado manejo del servicio y evitar problemas con las o los usuarios.

El director también resaltó que, en últimas fechas, ya no se han presentado conflictos con conductores a quienes se les hubieran colocado los cangrejos inmovilizadores ni confrontaciones en los dos últimos meses de este año.

Finalmente, Víctor Hugo Delfín aseguró que el programa se semaforización ya concluyó y se lograron instalar aparatos nuevos en 32 cruceros de la ciudad, de tipo colonial en el centro histórico, en donde muchos de ellos, se quitaron y se reestablecieron para colocarlos en la zona norte de este municipio.

