Baja ocupación en hoteles de Veracruz y despiden a personal

Baja ocupación en hoteles de Veracruz aun cuando el sector de la zona conurbada pudiera abrir una ocupación del 50 por ciento de hospedaje como lo permite el semáforo sanitario naranja aplicado por la Federación para la entidad.

Y es que esta acción no se lograría porque solo se alcanza actualmente un 15 por ciento en la utilización de la capacidad de hospedaje, señaló Sergio Lois Heredia, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz.

Indicó que lamentablemente la llegada de visitantes no ha repuntado en la nueva normalidad, lo cual ha llevado ya al despido de trabajadores de hoteles y empresas turísticas ante la incapacidad de algunos propietarios por seguir sosteniendo salarios.

Expresó su contradicción porque mientras la Secretaría de Salud Federal pone al estado de Veracruz en Naranja, la secretaría estatal mantiene la aplicación de semáforo rojo para la zona conurbada, lo que impediría que se abriera a un 50 por ciento el aforo en hoteles, ya que el rojo estatal solo permite el 25 por ciento.

Baja ocupación en hoteles de Veracruz y se corre riesgo de cierre definitivo en varios hoteles

Sin embargo, reiteró, aún cuando deseamos registrar una mayor ocupación para reactivar un poco el sector, no ha sido posible ya que apenas alcanzamos un 15 por ciento en la atención a visitantes, muchos de ellos por cuestiones de trabajo.

Expresó su expectativa de que el semáforo epidemiológico para la conurbación no se esté aplicando con base en cuestiones políticas. “Esperamos que no sea así, en verdad deseamos que no sea por ello”, matizó.

Reiteró que se está corriendo el riesgo de cierre definitivo de varios hoteles por la falta de clientela desde hace ya más de 4 meses, lo cual por lo pronto ha llevado ya a diversos propietarios de empresas turísticas a despidos de plantilla laboral en un porcentaje de 20 por ciento.

