Ayuntamiento porteño trabajará para crear un refugio para mujeres

Uno de los grandes pendientes con las mujeres del puerto de Veracruz es la instalación de un refugio que cobije a ciudadanas que atraviesen por alguna situación de violencia, lo cual, se pretende lograr en la actual administración municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz (IMMUVER) reveló la regidora XIII del ayuntamiento porteño, Belem Palmeros Exsome.

Comentó que, por diversas situaciones, en pasadas administraciones no se pudo lograr, sin embargo, esta vez pretenden hacer las gestiones pertinentes de manera directa con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Flora Gasman Zylbermann, debido a que, en el estado de Veracruz, solo hay una encargada de despacho.

“El Instituto Nacional de las Mujeres, que es el que tiene el dinero de los refugios. Los institutos municipales bajan el dinero, pero el dinero muchas veces baja al Instituto Veracruzano de las Mujeres, ahí es donde participa el IVM, llega el dinero allí y es donde este organismo estatal lo tiene que dar al instituto municipal y lo que tenemos que hacer es que ese dinero no pase por el IVM porque no tenemos una directora nombrada como dice la ley, tenemos una encargada de despacho que realmente no tiene las facultades, aunque la junta de gobierno le dio algunas, realmente no tiene facultades como directora”, explicó en entrevista.

Al respecto, la edil con la comisión de Género y Salud agregó que, ninguna autoridad puede reconocer como directora a la actual encargada de despacho, cuando ni la misma ley la reconoce como tal, por ello, procederán a solicitar los recursos de manera directa a INMUJERES y que estos lleguen sin intermediarios al IMMUVER.

También te puede interesar:

Ayuntamiento porteño no renovará concesión a empresa encargada de parquímetros

IMMUVER atiende diez casos de violencia digital

Palmeros Exsome explicó que en próximos días estarán platicando con la alcaldesa de Veracruz y la directora de IMMUVER para acordar qué es lo más conveniente para este puerto, ya sea que se trate de un refugio, una casa de transición o albergues.

La regidora estimó que, el recurso que se necesita para una casa de transición oscila, por ejemplo, en el millón y medio o 2 millones de pesos, dinero que se tendría que etiquetar anualmente para darle seguimiento a las atenciones que se brinden en el mismo.

Asimismo, comentó que al momento no se han abierto las convocatorias para gestionar este tipo de proyectos, puestas suelen anunciarse los tres primeros meses del año, por lo que harán el acompañamiento a la titular del IMMUVER para poder acceder a este y otros programas en favor de las víctimas de violencia.

“Sí, meteríamos, no nada más este; meteríamos otros, veríamos de qué va la convocatoria porque la presidenta municipal tiene muchas ganas de hacer un proyecto bien interesante en el tema de mujeres que ya se los dirá ella más adelante y estamos buscando el recurso para eso”, finalizó Belém Palmeros.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.