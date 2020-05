Ayuntamiento de Veracruz permite obra ilícita con sellos de clausura, pese a que la dirección de Obras Públicas había colocado dichos sellos en la construcción ubicada en el número 676 interior de la avenida Unidad, entre las calles Mario Molina y Zamora de la colonia Unidad Veracruzana.

Los albañiles encargados de la obra violaron las restricciones para continuar trabajando.

La obra fue clausurada debido a que invade el paso de servidumbre de la propiedad del ciudadano Raúl Loyo Pérez, quien inclusive se vio orillado a tener que deshabitar su casa debido a que los albañiles cargaron el peso de la construcción sobre uno de sus muros, por lo que temió un accidente.

El afectado lleva varios días dirigiéndose a la dirección de Obras Públicas y al departamento de Contraloría para dar conocimiento de la situación, sin embargo, sigue sin recibir una respuesta clara de los titulares de ambos espacios, mientras que la obra que lo agravia ya casi concluye.

“He estado toda esta semana que han estado trabajando los albañiles violentando los sellos de clausura, de Obras Públicas no me ha querido recibir nadie, dejo el recado, quedan en que me van a hablar, pero no lo han hecho; en Contraloría yo metí mi queja, me dicen que tienen 45 días para responderme, yo entiendo que tienen casos, pero 45 días se me hace excesivo”, comentó.

Ayuntamiento de Veracruz permite obra ilícita que se sigue construyendo

De acuerdo con Loyo Pérez, en días anteriores dos supervisores de Obras Públicas identificados como Guillermo y Miguel Ángel acudieron hasta el lugar e inclusive saludaron a los albañiles, de lo cual tiene grabaciones pues en su propiedad tiene cámaras de seguridad.

“Yo ya estoy denunciando ante Contraloría el mal actuar de funcionarios públicos, en el caso de Obras Públicas, porque yo lo considero una burla, todavía confían en ellos para mandarlos a supervisar obras sabiendo que todo lo que dicen es mentira”, expresó.

