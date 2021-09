Autoridades siguen jugando con la salud de las y los mexicanos: experta

Es irresponsable que autoridades sigan con jugando con la salud de las y los mexicanos, recriminó la doctora Carolina Gómez Vinales, consultora en Salud Pública en el país, al considerar que sigue siendo riesgoso el haber regresado a los planteles escolares de manera presencial en medio de una tercera ola de Covid, aunado a que se ha cuestionado la baja efectividad del biológico CanSino, vacuna unidosis aplicada al sector magisterial.

Este no era el momento para volver a las aulas

“Sí estoy a favor de que haya apertura de las escuelas y de que los niños regresen al colegio y, sin lugar a dudas, este no era el momento en el pleno pico de una tercera ola y los niños no están vacunados, no hay certeza sobre la eficacia de la vacuna CanSino, que es la que les aplicaron a los maestros y me parece irresponsable el que se siga con jugando con la salud de las y los mexicanos, pues las personas que nos dedicamos a la salud pública es justamente eso, es evitar riesgos y evitar daños a la salud”, afirmó la entrevistada.

Por su parte, mencionó que son inadmisibles las recientes declaraciones emitidas por el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el país, quien argumentara que, por cada vacuna a un niño con amparo se le quita la oportunidad a un adulto, al argumentar que, en todo caso, este gobierno está enviando biológicos al extranjero.

“Es inadmisible que teniendo una dosis contada, que nadie sabe dónde están y que apenas llevamos el 27% de la población con esquema completo vacunado estemos dejando a los mexicanos, a las mexicanas sin vacunas y sin protección”.

La experta en temas de salud aseguró que es molesto enterarse que, en lugar de que las autoridades encargadas expongan con cifras claras cuál es la situación actual de la pandemia, proporcione información accesible a la ciudadanía para que acceda de manera oportuna a las vacunas, entre otras cosas, contrariamente, está tratando de ocultar el acceso por decisiones políticas, lo cual no puede seguir ocurriendo, pues la función principal proteger la salud de las comunidades de este país.

Finalmente, la doctora Gómez Vinales expuso que, muestra de ello son las altas cifras de mortalidad por Covid-19 que distinguen a la república mexicana con relación a otras naciones similares, muchas de ellas prevenibles, por lo cual, invitó al gobierno mexicano y veracruzano a ser más responsable y comprometido con estas medidas.

“Evidentemente no ha sido el caso. Tenemos un desastroso lugar mundial de defunciones y es muy triste. Todos hemos perdido a alguien conocido que haya sido infectado por esta enfermedad y me parece que se pudieron haber evitado muchas de ellas”, concluyó.

