Autoridades municipales avalan el regreso a clases presenciales en Veracruz

El próximo retorno a las clases presenciales debe ser un tema de racionalidad, de cómo nos vamos comportando, porque hay semáforo rojo, pero todo el mundo sigue saliendo y es necesario retomar la normalidad, con los debidos cuidados, señalaron autoridades del ayuntamiento de Veracruz.

En este sentido avalaron el regreso a las aulas y coincidieron en lo manifestado recientemente por el secretario de Educación del estado, Zenyazen Escobar, en torno a que es paradójico que, mientras hay familias que llevan a los infantes a eventos y actividades no esenciales, estas mismas muestran resistencia a llevarlos a la escuela.

“Lo que creo y siempre lo he dicho es que tiene que ser un tema de cómo nos comportamos. Yo en eso coincido hasta cierto punto con el secretario de Educación donde dice: no quieren llevar a los niños a la escuela, pero sí los quieren llevar a fiestas, si los llevan a centros comerciales, los llevan a parques, entonces, como siempre yo lo he dicho este tiene que ser un tema de racionalidad”.

Agregaron que, durante la pandemia y en lo que va del año, el municipio se ha mantenido dando el apoyo en escuelas que lo han solicitado por diversas causas.

Asimismo, consideraron que ya es oportuno hacerlo e irse adaptando a la nueva normalidad, apegándose de manera estricta a los protocolos sanitarios establecidos por el sector salud a fin de garantizar el bienestar de todas las personas.

De la misma manera, expusieron que es oportuno considerar el impacto que esta condición genera a las infancias, en donde la socialización es elemento clave para su desarrollo psicosocial, en donde incluso, muchos de ellos, tuvieron que perder el año, ya que, en casas donde habitan familias conformadas por varios integrantes, no todos contaron con equipos de cómputo o televisores que les permitieran tomar sus clases.

“Yo lo que creo es que sí tenemos que tomar la normalidad, ver los ejemplos de otros países. México es el único país prácticamente del mundo que no ha regresado a clases, prácticamente todos los demás ya regresaron en algún momento y también pensar en el daño que se les hace a los niños, en cuanto hace a sus habilidades de trabajar con otros niños, de ver a otra gente, a sus maestros”.

En torno a las condiciones en que se encuentran actualmente muchos planteles educativos debido a la gran cantidad de robos y vandalismo durante el período de confinamiento, las autoridades porteñas opinaron que el estado deberá apoyar de la misma forma que lo ha hecho en otras obras, tal como es el caso del estadio de béisbol.

“Tendría que intervenir el gobierno del estado. Si le pudieron invertir 80 millones a un estadio de béisbol, le pueden invertir 200 a las escuelas, creo que es mucho más importante”.

Por otro lado, confirmaron que sigue abierta la convocatoria y las personas podrán acercarse a las oficinas del DIF Municipal de Veracruz para hacer su trámite, ya que continuarán brindando este apoyo hasta el cierre de la actual administración local porteña.

Cuestionadas por el decreto por la tercera ola de covid-19 que promueve el gobierno del estado de Veracruz, las autoridades del municipio porteño afirmaron que en todo este tiempo se ha visto la forma de reforzar medidas en negocios esenciales y no esenciales, pero sin dañar la economía, por lo que descartó que haya cierre de negocios, bares, gimnasios y menos de calles.

“No podemos esperar que la gente no trabaje, que la gente no vaya y, sobre todo, es un tema de responsabilidad propia. Si tú el día de mañana decides ir a un restaurante, bueno, sabes que lo haces bajo tu propio riesgo. Si alguien más decide ir a un centro comercial, igualmente, lo que no podemos hacer es pensar que podemos cerrar absolutamente todo y que la gente va a vivir del aire”, concluyeron.

