Abuelitos del puerto de Veracruz indicaron que siguen esperando la llamada para que les indiquen cuándo les aplicarán la vacuna contra Covid-19

Luego de inscribirse a la campaña de vacunación contra el Covid-19, promovida por el gobierno federal, adultos mayores del municipio de Veracruz coinciden que, aunque ya cuentan con un folio para ser tomados en cuenta en la inmunización, aún siguen a la espera del aviso.

Al respecto, la señora Delia Villalbazo explicó que a ella está inscrita desde inicios de este mes y no tuvo problemas para su registro, sin embargo, aún está esperando a que le llamen para que le indiquen cuándo la vacunarán.

“A mi sobrina, que fue la que me ayudó a anotarme, le mandaron un mensaje al celular y ella me dijo que luego le decían la fecha y el lugar y ya, pero todavía nada”.

Por su parte, don Jaime Rivera mencionó que una de sus hijas lo inscribió el pasado 4 de febrero y le informaron que habría que esperar a que les confirmen el lugar y la hora.

“Pues que ellos nos iban a decir qué día para la vacuna, pero seguimos esperando. Ya cuando nos digan vamos”.

Así también, la señora Alicia Lamadrid concordó de que aún no ha sido notificada del día y el lugar y que sí está dispuesta a aplicarse esta dosis para protegerse del virus.

“Aún nada”; abuelitos esperan les llamen para vacunarse contra Covid-19

“Yo sí me la quiero poner porque es una protección para nosotras las personas mayores porque ahorita hay mucha gente enferma y yo no quiero que me dé esa enfermedad”.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que este día autoridades del sector salud confirmaron el arribo de dosis de AstraZeneca a partir de este lunes para diversos municipios de la entidad veracruzana y que paulatinamente continuarán llegando al resto de las localidades en coordinación con brigadas federales, la Secretaría de Salud, y otros involucrados en estas tareas de protección a las personas de la tercera edad.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen