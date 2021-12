Aumento del 22% al salario mínimo solo frenará la recuperación económica: Canaco

Aumento de 22% del salario mínimo acordado para el 2022, solo frenará la recuperación económica en México: Canaco

Incrementar 22 por ciento el salario mínimo a partir de enero del 2022, acordado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), integrada por trabajadores, patrones y gobierno, únicamente frenará la recuperación económica que varios sectores están registrando previo al cierre de año, dijo el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), José Antonio Mendoza García.

“Desde luego que sí va a agravar la situación, ya vimos cómo está la canasta básica, ya vimos la devaluación que sufrió el peso y bueno estamos viendo también que esto no viene a beneficiar en nada al comercio, la iniciativa privada no es considera para todos estos estudios que deben de ser muy conscientes, la verdad sí va a ocasionar problemas”, comentó.

El entrevistado aseguró que el sector comercial, no está de acuerdo con este aumento al salario mínimo, debido a que no existen las condiciones económicas, ante la pandemia que ha provocado una crisis severa en el país.

“No estamos en desacuerdo que se aumente, los trabajadores deben de tener ese aumento continuo y que la economía vaya creciendo de acuerdo a la situación que estamos viviendo pero estamos viviendo pandemias y situaciones diversas, que está afectando a los comerciantes y empresariados y este incremento al sueldo, si viene a dañar, no digo que se lo merezcan, pero no como ocurrencias, sin tomar medidas que van a afectar”, comentó.

Aunado a la inflación que está registrando el país, que ha detenido la recuperación económica durante los últimos meses del año.

“Vamos a continuar con mayor impacto en la inflación y vamos a terminar mal en la economía, estamos trabajando muy bueno los organismos empresariales de crecimiento y recuperación económica y resulta que estos días han sido fatales para México, comentó.

Te puede interesar:

El entrevistado aseguró que ya dialogaron con los patrones y dueños de negocios, para que no dejen de pagar el aguinaldo y en caso de no tener disponible todo el recurso, llegar a un acuerdo con los trabajadores, para pagarlo en tres partes.

“Iniciando este mes una parte, a mediados del mes otra y dentro de las fiestas otro pago”, comentó.

Explicó que existe mucha preocupación en el sector empresarial, debido a que muchos no cuentan con el recurso para el pago completo del aguinaldo de sus trabajadores, se trata de una situación que se está registrando a nivel general y no en un sector particular.

Incluso en breve se reunirán con una financiera que estará otorgando créditos urgentes y con trámites rápidos, con la finalidad de contribuir a la recuperación financiera del sector comercial.

Incluso hizo un llamado a las financieras que quieran participar en la aprobación de créditos de tipo urgente, para reactivar la economía, porque no se recomienda solicitar un crédito para el pago de pasivos, que lastiman aún más la economía.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.