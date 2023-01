El aumento de vacaciones a empleados no garantiza que haya un incremento en la ocupación hotelera durante los siguientes años, mencionó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.

El empresario señaló que para que exista un aumento durante las temporadas bajas cómo pretende el Gobierno Federal, se debería también recalendarizar el Plan de Estudios de la Secretaría de Educación Pública.

“Difícilmente va a provocar un efecto que vaya a ser perceptible para lo que es el sector. La única forma en que podría tener un aumento perceptible, que dijéramos, sí va a aumentar, que las personas viajen más y que por ende haya más turismo, es si esto viniera acompañado de un rediseño en lo que es el calendario escolar”, puntualizó.

Aumento de vacaciones debería ir de la mano con recalendarización escolar: COMETUR

Lois Heredia recordó que, desde hace años se han ido recortando las vacaciones en las escuelas.

“Si nosotros nos fijamos en los calendarios escolares de los ochentas, de principios de los noventas, porque a mediados fue cuando esto empezó a cambiar, podemos observar vacaciones de verano mucho más amplias, vacaciones de diciembre más amplias, Semana Santa no, Semana Santa siempre ha sido más o menos igual, incluso más días festivos en su momento que aplicaban más puentes, al final de cuentas había más temporadas en las que los niños no iban a la escuela, y cuando los niños no van a la escuela, es cuando los padres, la mamá y el papá se permite al salir de vacaciones, y como familia pues gasta, generalmente genera una derrama más una familia que un viajero solo o una pareja”, agregó.

Finalmente, el presidente de COMETUR resaltó la importancia de analizar esta situación con la finalidad de mejorar el sector turístico en la República Mexicana, toda vez qué en el 2022 tuvieron un cierre bastante productivo.

El presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.

Por Alejandro Ávila

