Aumento al salario mínimo no impactará al sector turístico, debido a los empleados perciben sueldos mayores al acordado

Pese a la crisis económica provocada por la pandemia, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un incremento salarial de 15 por ciento para 2021, que no impactará al sector turístico, debido a que sus trabajadores perciben un sueldo mayor al acordado, dijo el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (Cometur), Sergio Lois Heredia.

Este sector la economía está muy lastimada

“Para el siguiente año, la realidad es que al menos este sector la economía está muy lastimada, ya hemos tenido bastantes recortes, sin embargo, lo que es la mayoría del personal, gana más de lo que es el salario mínimo, yo percibo que incluso ganan por encima de un 15 por ciento del salario mínimo, de todas maneras, los sueldos se actualizan año con año, aunque no se gane un salario mínimo.

“Quizás quien no gane un salario mínimo, pues no va a tener una actualización del 15 por ciento, como tal, sino una actualización conforme a la inflación, yo no creo que llegue al 15 por ciento la inflación, y las que ganen el salario mínimo pues el aumento tendría que verse traducido en pesos sobre todo, al final es una circunstancia que más que perjudicar empresas, que la economía está muy lastimada, va a beneficiar a quien gane ese monto o esa cantidad”, comentó.

Incremento al salario mínimo será lastimoso

El entrevistado aseguró que el incremento al salario mínimo será lastimoso para las empresas cuyos trabajadores están percibiendo 123.22 pesos diarios y que ahora deberán de incrementar su nómina a 141.70 pesos diarios.

“Depende de los sectores, quién en su sector pague el salario mínimo y cuente con muchas personas, si va a ser lastimoso, quién no cuente con muchas personas como es el caso del turismo que cuenta con una plantilla muy reducida y muy ligera en estos tiempos y pague encima del salario mínimo, no se verá tan afectado”, comentó.

Aumento al salario mínimo no impactará al sector turístico

Destacó que se debe de analizar a que sectores les afectaría, porque se podría acarrear un mayor desempleo e inflación en el país.

Sin embargo, en el sector turismo se descarta alguna afectación económica, debido a que los sueldos que se pagan están rebasando el salario mínimo.

Te puede interesar:

De acuerdo con un comunicado de la Conasami, el salario mínimo pasa de 123.22 a 141.70 pesos diarios, mientras que en la zona fronteriza del norte pasa de 185.56 a 213.39 pesos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen