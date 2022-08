Aumentan desapariciones de mujeres y niños en Veracruz: Colectivo Solecito 

En los últimos meses ha aumentado la cifra de desaparecidos, sobre todo de mujeres jóvenes e incluso niños en Veracruz, dijo la integrante del Colectivo Solecito, Rosalía Castro Toss.

La entrevistada dijo que al momento se suman cinco casos nuevos de mujeres jóvenes, así como de dos niños que no son de Veracruz, pero sus madres pidieron el apoyo del Colectivo Solecito.

“Sí han aumentado desgraciadamente, esto no para como lo dije a los representantes de la ONU, mientras no se involucren los tres niveles de gobierno, sobre todo el municipal que es donde suceden los hechos, esto no va a parar”, comentó.

En otro tema, Castro Toss, dijo que en lo que va del año, se han logrado concretar 12 entregas de cuerpos que fueron localizados en diversas fosas clandestinas, y otros que están en proceso de entregar a sus familiares.

“De lo que yo sé porque somos muchos los colectivos, doce entregas y varios están en proceso de notificar y entregar”, comentó.

Destacó que, si ha habido avances en las búsquedas, aunque muy mínimas, es decir, de un por ciento, de un 100 por ciento de casos que se tienen pendientes.

“Si ha habido avances pocos, pero si ha habido entregas y notificaciones, claro de un 100 por ciento, es un 1 por ciento, pero bueno la cosa es aunque sea algo”, comentó.

La entrevistada dijo que ya concluyó la búsqueda en el predio de Arbolillo, donde fueron localizados 71 restos humanos, en 21 fosas.

Mientras que en el Rancho Los Cocos, que se ubica cerca de Arbolillo, también se concluyó la búsqueda de fosas.

“Ahí no encontramos nada, ahí fue por un anónimo al cual llegamos, se exploró por casi tres meses y no se encontró nada”, comentó.

En la actualidad, se están tramitando otros permisos para poder ingresar a otro predio.

“No, todavía no puedo decir el lugar porque entorpecería, muchas veces son las autoridades y muchas veces son los dueños que no quieren que se sepa”, comentó.

Solo aseguró que este nuevo predio es cercano a las zonas ya exploradas, y el ingreso depende de los permisos que otorguen las autoridades correspondientes, quizás en un mes aproximadamente.

“Si es cercano a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, también por un anónimo, nosotros tenemos muchísimos puntos donde explorar”, concluyó.

