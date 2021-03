Aumenta en un 10% el ingreso de menores de edad al DIF Veracruz

El DIF municipal de Veracruz reportó un aumento del 10 por ciento en el mes de marzo en cuanto a ingreso de menores de edad

Durante el mes de marzo de este año, el DIF municipal de Veracruz registró un aumento de un 10% en casos de ingresos de menores de edad a sus centros asistenciales, quienes se encontraban en circunstancias ante las cuales el organismo porteño se vio en la necesidad de solicitar una medida de protección ordenada por una autoridad para dar cobijo a las y los infantes en riesgo.

Así lo dio a conocer el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema asistencial, Ibis Domínguez Maldonado, quien detalló que se trató de casos relativos a omisión de cuidados, violencia familiar.

Y recientemente uno derivado de uno de sus operativos permanentes para evitar la explotación laboral o sexual infantil en donde una menor de 7 y otro de 12 años se hallaban solos en la vía pública.

“Hace unos días hubo un ingreso derivado del operativo en donde localizamos a una niña y a un niño, originarios del estado de Chiapas, de la zona serrana que estaban solos, sin compañía ni de mamá ni de papá, ni de ningún adulto o familiar, en la zona de Calzada de la Armada y el Floresta que estaban limpiando parabrisas y por protección de los niños y por interés superior asegurarlos con todos los protocolos y las medidas para su protección y se hizo la denuncia de hechos correspondiente para solicitar que se quedaran bajo nuestro resguardo”.

Al respecto, notificó que ya se tuvo la comunicación correspondiente con la Procuraduría de Protección del municipio y del estado chiapaneco al que pertenecen la y el pequeño, a fin de que los reencuentren con sus familiares y den seguimiento a su situación.

Por otro lado, Domínguez Maldonado reportó que, a diferencia de otros períodos, los resguardos o medidas de protección hacia infantes pertenecientes a la ciudad de Veracruz aminoraron hasta en un 30% ante el DIF municipal de Veracruz durante esta pandemia por covid-19.

“Han sido mínimos, no ha habido incremento (…) Puedo decir que a lo mejor un 20, 30 por ciento de disminución al año pasado, realmente casi no ejecutamos medidas de protección el año pasado”.

En este tenor, el abogado de la infancia porteña mencionó que, aunque no hay cifras específicas en torno a esta situación de violencia hacia este sector de la población en esta conurbación, estiman que los casos hayan decrecido, sin precisar exactamente si ello se debe a que no han denunciado o no hayan sucedido este tipo de situaciones.

Igualmente, agregó que, aun así, esta condición se percibe favorable por parte de las autoridades porteñas, pues por estos primeros meses del año suele crecer el número de atenciones relacionadas con esta problemática ante el DIF local.

Y consideran que ello podría estar vinculado con las condiciones climáticas como las altas temperaturas que causan que las personas se alteren, discutan y en ocasiones terminen en un entorno de conflicto al interior del hogar.

“Como no se había notado en algunas épocas, es normal que, en determinadas épocas del año, como por ejemplo marzo, abril y mayo, hay un incremento en las estadísticas”, señaló en entrevista posterior a la entrega de apoyos del sistema municipal a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Veracruz.

Por su parte, indicó que, pese a ello la procuraduría a su cargo se mantendrá atenta a lo que pudiera acontecer en las siguientes fechas.

