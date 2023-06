Aumenta 30% solicitud de mujeres para realizarse tatuaje y reconstruir pezón tras cirugía por cáncer

Del mes de septiembre del año pasado, a la fecha se ha incrementado en un 30 por ciento, las solicitudes de mujeres interesadas en realizarse un tatuaje para reconstruir su pezón tras una cirugía por cáncer, llamada mastectomía, dijo Anahí López Mejía, presidenta de la asociación civil Mechones de Esperanza.

“Quizás en comparativa con el año pasado en un 25 o 30 por ciento”, comentó.

La entrevistada dijo que las causas pueden ser diversas, pero se inclina porque ya pasada la pandemia por covid-19, muchas mujeres en tratamiento de cáncer de mama, pueden salir con más libertad y realizarse su tatuaje.

“Quiero pensar que es porque ya terminamos con todo esto de covid-19, ya hay como que más acercamiento, ya hay más contacto y están saliendo un poco más, porque una persona con una enfermedad crónico degenerativas estaban con mayor aislamiento”, comentó.

Agregó que “yo creo que últimamente ha habido un incremento en la demanda, si hemos notado, a mí no me gusta hablar de estadísticas porque digo para eso está el sector salud y todos los días cambia y varia y para no dar un mal dato, pero si hemos tenido y notado, que ha habido más incidencia de mujeres con cáncer de mama a las que les ha sido extirpado el seno, la mama y entonces tratamos de llegar a estas mujeres para que sean beneficiadas y/o con una prótesis externa o y/o con lo que es la reconstrucción del peso que se hace con una técnica de tatuaje donde se ponen sombras y formas y queda como si fuera un pezón normal”.

Destacó que la asociación civil Mechones de Esperanza, otorga a las pacientes oncológicas de tatuajes de cejas, tatuajes de pezones y tatuajes decorativos, en mamas, completamente gratuitos.

