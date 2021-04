Aspirante de Morena lanza mensaje de unidad por la alcaldía de Veracruz 

Morena lanza mensaje de unidad por la alcaldía de Veracruz, “los precandidatos que no salgan favorecidos con la encuesta, deben sumarse con el ganador”

Los precandidatos de Morena que no salgan favorecidos con el resultado de la encuesta deberán sumarse con el ganador, exhortó el aspirante a la candidatura de Morena a presidente municipal por Veracruz, José Aldo Félix Pérez Hernández.

A pregunta expresa si la alianza “Juntos Haremos Historia” tiene posibilidades de ganar respondió que “Morena está en buenos términos para ganar la alcaldía del puerto de Veracruz”.

“Porque los panistas ya no son opción y el PRD menos, por lo que hago un llamado a todos los aspirantes morenistas para que quien resulte elegido nos sumemos a él.”

Reveló que son al menos 12 precandidatos a la presidencia municipal de Veracruz por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los que aspiran a la candidatura a la presidencia municipal.

Refirió que será a finales de abril o principios de mayo que su partido tomará la decisión sobre quién será el candidato para la alcaldía de Veracruz.

Reiteró el llamado a la unidad a todos los candidatos de su partido, “en el sentido de quien gane todos los demás se sumen a una candidatura de unidad. En el caso de (Ricardo) Exsome si sale beneficiado nos sumaremos”.

También pidió que quien resulte electo sume a los demás precandidatos al proyecto que será en beneficio de toda la ciudadanía de Veracruz, “porque el puerto de Veracruz está destruido por estas autoridades que están actualmente”.

Respecto a las voces disidentes que se han manifestado contra Ricardo Exsome, dijo que se les respeta, pero les recordó que es un proyecto del pueblo de Veracruz, “por lo que llamamos a la unidad, y yo, quede quien quede lo apoyaremos con todos los líderes de colonias”.

Recordó que fue presidente del PRD y renunció a ese partido porque ya no es opción y se cargó a la derecha.

Coalición fortalecida

Mientras que otro candidato a la presidencia municipal de Veracruz que es el líder de los trabajadores de la Limpia Pública y dirigente del Partido Verde que va en coalición con Morena y el PT.

Antonino Baxzi Mata, consideró que “Si es en una encuesta como lo dijimos, clara y transparente y que sea el ciudadano quien decida eso le va dar fortaleza a la coalición, cualquiera que salga electo en una encuesta va dar la unidad, la certeza, la confianza y un candidato muy fuerte en la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Reiteró que, si es una encuesta, si es que los partidos nacionales lo hacen bien, yo siempre me he sumado a todo candidato, no voy a ser factor de desunión, en mi sindicato siempre he trabajado para la unidad, la desunión no abona en nada, tenemos muchas posibilidades de triunfo en la ciudad de Veracruz y tenemos que mandar a la ciudadanía un mensaje de unidad.

