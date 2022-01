Asociación PATAS rescata a pitbull amarrado bajo la lluvia

Otro caso de maltrato animal fue atendido por parte de la asociación civil PATAS, luego de que la tarde noche de este lunes, la brigada de esta agrupación acudió a un domicilio del infonavit Lomas de Río Medio III para rescatar a un pitbull macho, de aproximadamente ocho meses de edad, el cual se encontraba amarrado a la intemperie, bajo la lluvia y viento y, con una correa tan corta que apenas le permitía descansar.

Al respecto, el presidente de PATAS, A.C., Alfredo Fernández Guzmán, dio a conocer que, hace una semana aproximadamente, vecinos del lugar pidieron al propietario del animalito para que no lo tuviera en esas condiciones, sin embargo, no hizo nada al respecto, por lo que este lunes acudieron a las oficinas de la asociación y pidieron su intervención para poder llevar a cabo el rescate del cachorro.

“Los vecinos de la zona nos comentaban que el animalito lo tenían con una cadena extremadamente corta, al grado de que, dos veces, ya se estaba ahorcando, tuvieron que intervenir vecinos para que le soltaran un poco la cadena, hablaron con el dueño del perrito e hizo caso omiso, hasta el día de ayer que vinieron a buscarnos y nos dijeron que el perrito estaba temblando de frío y estaba en plena lluvia, desde la noche hasta la hora que lo rescatamos y nosotros procedimos a asegurarlo, lo desamarramos y él solito quiso salir del patio ese porque estaba superfrío el pobre perrito”, narró el activista.

Explicó que, una vez que llegó a la sede de la asociación PATAS, lo revisó una veterinaria, lo alimentaron y le dio un tratamiento para las garrapatas que tenía y se mantiene bajo su resguardo; asimismo, añadió que, esperarán unos días para proceder con la esterilización del ejemplar y, posteriormente, darlo en adopción responsable.

El líder rescatista reconoció que el canino está en peso y forma, pues la omisión fue relacionada con la desatención de mantenerlo en la intemperie y en condiciones no adecuadas, pues ni siquiera podía descansar e incluso, estuvo en riesgo del ahorcamiento.

“El perro se mantiene ya en buen estado, ya se le dio de comer, tenía mucha hambre, ya que es un perro que come mucho; come por lo menos, dos o tres veces al día y en porciones bastante grandes. Ayer cuando lo encontramos, no tenía agua ni comida. Aquí lo que tratamos fue de alimentarlo, darle agua y el perro, la verdad, estaba tan estresado que cuando comió y tomó agua, enseguida se durmió por bastante rato y creo que antes no lo podía hacer por la cadena tan corta que tenía y no se podía echar”.

Fernández Guzmán descartó que pudiera regresársele al anterior dueño, por lo que ya le dejaron un citatorio en su domicilio para que acuda con ellos a tratar de conciliar la situación, de lo contrario, en unos días, harán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los animales para que abra una carpeta de investigación por omisión de cuidados que tenían contra el perrito.

Finalmente, hizo un llamado a las familias que deseen adoptarlo a que se acerquen con ellos y evitar que el cachorro sufra de alguna inmunodepresión y encuentre un hogar donde le brinden los cuidados y el cariño que él merece.

