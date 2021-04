La asociación Meraki Asistencia Social Para Niños y Adolescentes Con Cáncer, A.C., hizo un atento llamado a la población veracruzana para apoyar al joven Jheiral Hassib, de 15 años que requiere una prótesis para su pierna con valor de más de 100 mil pesos y con ello, solicitó la presidenta de dicha agrupación, Cruz Romero Terán.

En el marco de la inauguración de su centro de acopio ubicado en la prolongación Olmedo número 82, esquina calle 2 de la colonia Nueva Era en Boca del Río, Veracruz, la presidenta pidió a las personas de buena voluntad a llevar materiales para reciclar como: botellas de PET, HDPE, tapitas, cartón, papel periódico, cuadernos, archivo muerto y latas de aluminio, que les permitan recaudar fondos para seguir ayudando a Jheiral Hassib, quien tiene un diagnóstico de Sarcoma de Edwin (tumor neuroectodérmico primitivo).

“El chico es veracruzano y tiene cáncer, osteosarcoma en su pierna, en el fémur. Todo este mes vamos a estar recibiendo material. Si gustan apoyarnos para que nos traigan tapitas, toda clase de reciclado porque todo lo que juntemos en este mes va a ser para él. No hay día en que no abramos porque tenemos que juntar para esa prótesis que está arriba de 100 mil pesos y mientras no la tenga este chico, no lo van a poder operar”, explicó la entrevistada.

Asimismo, la activista recordó que esta AC es sin fines de lucro que brinda ayuda a menores de edad con este padecimiento y dan asistencia a cerca de 35 niños y jóvenes, de entre cuatro a los 17 años, que se atienden en el IMSS, ISSSTE, Hospital Infantil de Veracruz y del Hospital de Río Blanco en Veracruz.

Asociación Meraki pide apoyo para operación de joven con cáncer

De la misma manera, señaló que el horario de atención es de 11:30 a 18:30 horas, todos los días en la dirección antes mencionada.

Para concluir, Romero Terán comentó que actualmente ayudan a infantes con sus tratamientos, algunos medicamentos y, en ocasiones, con despensas, por lo que para más informes de cómo y dónde apoyar pueden buscarlas en facebook como: Meraki Asistencia Social Para Niños y Adolescentes Con Cáncer A.C. o bien al número telefónico 229 940 7545 con Cruz Romero Terán.

