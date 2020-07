Asilo Cogra sin enfermos de COVID-19 de marzo a la fecha, no se ha registrado tampoco ningún deceso por covid-19, ubicado en esta ciudad, dijo su presidenta María Teresa Mendoza Infanzón.

La entrevistada aseguró que para ingresar a las instalaciones, que están ubicadas en la calle Cultura Número 341, de la colonia Miguel Hidalgo, se deben de cumplir las medidas sanitarias exigidas por la Secretaría de Salud, con el uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial, así como respetar la sana distancia.

Explicó que las visitas están suspendidas, y únicamente se le permite el ingreso a los familiares de los abuelitos que presenten cuadros de depresión y únicamente los pueden saludar de lejos, pues no se les permite el contacto físico, con la finalidad de evitar algún contagio por coronavirus.

“Nadie se ha muerto de covid, ni hemos tenido contagios, se les explica a los abuelos el porqué nadie de sus familiares ha venido a visitarlos, han estado tristes y sabes que hacemos, a través del lobby, le decimos al familar que lo vea y hable con él, pero no lo puede tocar, los pueden visitar pero así, si no lleva cubre bocas no puede entrar, por el bien de su familiar y del personal, gracias a Dios, no hemos tenido decesos”, comentó.

Te puede interesar:

Mendoza de Infanzón, aseguró que a causa de la pandemia, ha disminuido drásticamente la entrega de donativos en especie, y aún más los apoyos económicos, que ya son deducibles de impuestos.

Asilo Cogra sin enfermos de COVID-19 pero tienen problemas de insumos y enceres

Destacó que hace dos meses y medio, el DIF de Veracruz, les hizo entrega de despensas, sin embargo, a la fecha ya tienen problemas de abasto de pañales, leche, azúcar, y demás insumos.

En la actualidad, el Asilo de Cogra está atendiendo a 54 personas de la tercera edad, de los cuales, entre 13 y 15 familiares, pagan su cuota de recuperación en tiempo y forma.

Por el momento, están suspendidas las admisiones de personas, ni por parte del gobierno y la ciudadanía, ante la pandemia que existe del covid-19.

Además que no se cuenta con mayores recursos para alimentar y hospedar, a un mayor número de ancianitos.

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.