Así ocurrió el incendio en el departamento de la Torre JV en Boca del Río, donde por cerca de tres horas cuerpos de emergencias y personal de seguridad atendió el incendio del departamento 802 de la Torre II de los condominios JV Residencial, localizados en el bulevar costero Manuel Ávila Camacho del fraccionamiento Costa de Oro del municipio de Boca del Río.

Los hechos fueron reportados minutos después de las 11 de la mañana de este domingo, a los teléfonos de emergencia, esto por la impresionante cantidad de humo que se veía desde varios kilómetros a la redonda.

El incendio se dio en el séptimo, sitio al que de inmediato llegaron el personal de Bomberos Conurbados y el resto de autoridades de Protección Civil, Tránsito Municipal y fuerzas del orden, para apoyar con la evacuación y atención del siniestro que estuvo consumiendo el edificio por más de dos horas.

Karen Guitar Rebolledo, administradora de la Torre II JV Residencial, explicó que se trató al parecer del incendio de una televisión o pantalla, en una de las recámaras con la que cuentan el departamento, a pesar de que intentaron apagarlo, el fuego dentro de la recámara ya está al máximo.

“Se presume que fue algún corto de alguna televisión que se encontraba encendida, en la recámara principal, en cuanto entraron encontraron esa escena, ya las llamas estaban muy intensas y ya no pudieron… me comentan que era la chica de limpieza la que entró, no se encontraban los residentes… tengo entendido que sólo estaba la chica de limpieza y una menor, salieron bien ilesos” explicó.

Esto fue corroborado por la misma trabajadora que aseguró, “Estaba lavando los trastes y cuando fui a ver a la recámara, ya estaba todo, como pude sí y avise”, aseguró, logrando salir con una niña de 4 años que al parecer es su hija.

En el séptimo piso se ubicaba el departamento de la Torre JV en Boca del Río incendiado

Se informó además que aunque hay 30 condominios en uso, no todos estaban siendo habitados al momento, sólo había 15 familias y algunos de ellos tuvieron que esperar para ser evacuados, ya que se quedaron en los condominios más arriba del incendio, por lo cual les recomendaron subir hasta la azotea para ponerse a salvo.

Las labores de atención del incendio y enfriamiento del condominio, desde el inicio del incidente se prolongaron por más de tres horas, usando varias unidades y un importante número de elementos, indicando finalmente que los habitantes de las torres, al menos por este domingo, no podrían regresar, hasta que no revisaran todo el edificio, por seguridad.

