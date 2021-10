Aseguradora se niega a cumplir contrato con su cliente y ahora podría ir a la cárcel

Edson Adirson Hechavarria Medina podría ser vinculado a proceso, ya que la aseguradora AXA, con quien contrató una póliza de seguro automovilístico, se niega a cumplir su contrato y resarcir un daño económico a una familia afectada.

El denunciante recordó que el pasado 22 de diciembre de 2017 provocó un accidente donde dos días después una persona perdió la vida; tras esta situación, recibió una demanda civil que se concilió pagando los daños de un taxi y, más adelante, también recibió una denuncia penal y otra mercantil.

“En la denuncia penal se exige el pago del daño, de la finada, la muerte y todo lo que equivale a eso, es decir, el gasto funerario. En lo mercantil quieren pelear la póliza de seguro, que asciende a 4 millones, en lo mercantil son apercibidos por el Juez de que posiblemente ahí no obtengan nada, pero en lo penal, pues obviamente sí, porque soy culpable, soy el responsable”, relató.

“Para eso contraté el seguro, para que me respaldara”

Señaló que se comunicó con directivos de la aseguradora AXA para que cubrieran el daño, pues de no hacerlo irá a juicio y sería sentenciado con cárcel, a menos que pague una cantidad superior a los 500 mil pesos, dinero que aclaró no tiene.

“La realidad es que para eso tengo el seguro, para que ellos se hagan responsables, lo cual ellos no quieren hacer, porque ellos ofrecen un millón quinientos mil pesos para cerrar las dos vías, y es algo que la parte afectada pues no acepta. Entonces pues ya ha pasado demasiado tiempo, desde 2018, 2019, y ahora pues ellos ya prácticamente se cerraron a que no van a pagar, y ayer ya terminamos el diálogo conciliatorio y pues ahora estamos esperando la fecha para que empiece el juicio penal”, comentó.

Edson Hechavarria apuntó que la misma aseguradora se había comprometido a respetar los términos del contrato que firmaron de común acuerdo, pero ahora se niega a hacer el pago a los afectados. INFORMACIÓN DE ALEJANDRO ÁVILA

