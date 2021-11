Asegura ayuntamiento porteño tener cero observaciones en cuenta pública 2020

La revisión de la cuenta pública 2020 de la que fue objeto el ayuntamiento de Veracruz tuvo cero observaciones y recomendaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacó la síndica única porteña, Alma Aída Lamadrid Rodríguez.

Al respecto, reveló que dicha revisión se realizó al ejercicio de los fondos de participaciones federales y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), correspondientes al período pasado.

“Así es cero observaciones, ninguna recomendación para el ejercicio de los recursos, principal ingreso del ayuntamiento y eso para nosotros es muy satisfactorio. No nada más de manera personal, sino como funcionarios públicos informando parte de esta administración”, dijo la funcionaria.

Destacó que se trata de la segunda vez que este ente fiscalizador otorga resultados satisfactorios a diferencia de otras localidades; inclusive sobre el mismo gobierno estatal.

De la misma forma, Lamadrid Rodríguez recordó que los estados auditados las dos ocasiones se trataron de los resultados de la cuenta pública 2018 y, actualmente, la del 2020.

En torno a la del 2019, confirmó que no fueron auditados y dijo desconocer los motivos; no obstante, mencionó que es parte de la programación de la propia ASF.

“No hubo auditoria de participaciones federales, solamente nos auditaron el año 2018. El 2019 no hubo, el 2020 nos vuelven auditar y el 2020 volvimos a obtener cero observaciones y recomendaciones para el ayuntamiento. Ellos deciden a quién auditan, qué auditan y cuándo auditan. Nosotros nada más estamos obligados a entregar información en tiempo y forma” aseveró.

Cuestionada por las dos observaciones que enfrenta con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), aclaró que se trata de auditorías distintas, las cuales están tratando de solventar; pues este ente auditor no ejerce con la misma dinámica que el federal.

En este tenor, lamentó que la forma de operar del ORFIS no tenga la misma celeridad como la de la ASF; lo cual, les ha permitido tener los resultados de cuenta pública 2020 antes de que concluya la actual administración.

“Así es, la del ORFIS tienen un proceso distinto. Nosotros llevamos con ellos un intento de acercamiento, de lograr proporcionar la información que se nos pide en tiempo y forma. (…) Lamentablemente no tenemos esa retroalimentación que tiene la ASF y, bueno, entendemos que los ritmos y las capacidades de personal y demás son más limitadas en el ORFIS. (…) Es lamentable porque no nos permite como funcionarios públicos actuar y hacerles llegar la información necesaria para solventar en caso de que hubiera observaciones por parte del ORFIS y esto no ocurre con la ASF que son entes distintos”, finalizó.

