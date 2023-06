Artista veracruzano crea comic para abordar problemáticas sociales y promover costumbres jarochas

Con la historieta “Mataron a Juan Ranas”, el escritor y artista veracruzano Donaldo Real, aborda las problemáticas sociales de la entidad, y promueve las costumbres locales, a través de este personaje que utiliza un lenguaje coloquial cómico e impregnado de la forma de ser del jarocho.

A través de este personaje, una rana con bigote y sombrero, el pintor, escritor y dibujante señala que busca enaltecer a Veracruz, sus encantos y su cultura, pero también sus grandes adversidades.

Por eso, subraya, ha elegido una de sus mayores pasiones, la historieta, para alzar la voz en contra de diversas situaciones.

Parafraseando a El Quijote para referirse a la región, Donaldo Real expone que “en algún lugar de la Mancha (perteneciente al municipio de Actopan), más allá de Cardel y Cempoala, se están dando a conocer las hazañas del tremendo Juan Ranas, un anfibio jarocho con bigote y sombrero que vive muchas aventuras por estos rumbos”.

Abundó que la historieta “Mataron a Juan Ranas” surgió de su interés por reflejar costumbres, personajes, anécdotas y malos tragos de un contexto que inevitablemente cambia.

“Su lenguaje coloquial y cómicamente jarocho, hace de Juan Ranas un personaje reconocido y recreado por gente de todas edades y de la flota jarocha en especial”, subrayó.

Refirió que en su historieta plasma las enseñanzas de moneros de la talla de Rius, con Los Supermachos; Quino con Mafalda, y Gabriel Vargas, creador de la Familia Burrón. También el contacto con caricaturistas locales.

Destaca que en sus inicios recorrió como caricaturista y retratista de la gente el Malecón de Veracruz, el zócalo, los portales, lo cual le ayudó mucho a fortalecer el ojo, la mano, la pintura y la lectura.

“Dibujaba a muchos y muchas, pero también me escondía, ya que nunca pude lograr que se me diera un permiso por más intentos que se hicieron. Desde entonces la grilla institucional y yo no nos llevamos bien, eso sin mencionar la violencia que era lo que gobernaba realmente esa época”, matizó Donaldo Real.

Al explicar el carácter del personaje Juan Ranas, dice que es una rana que “hace muchos iris” por defender causas sociales, en las que incluye una gran diversidad de situaciones que merecen ser contadas, desde un punto de vista crítico, pero con la picardía del jarocho.

Por ello, comenta, Juan es una rana que defiende su naturaleza y por ello lamentablemente es asesinado. “No es casualidad tampoco que en el primer capítulo de sus aventuras tenga un pleito con el mayor representante de la industria gringa, el ratón Mickey Mouse, al que considera un símbolo de aquellos que atentan contra la vida y sus bienes naturales”, afirmó.

Indicó que el comic “Mataron a Juan Ranas” se puede adquirir en una librería del centro histórico de Veracruz, o contactarle en Instagram como @Calaverachas.

