Luego de poco más de un año del inicio de la pandemia en México y una espera de varios meses por la vacuna contra covid-19, hoy dio inicio la Jornada Nacional de Vacunación contra covid-19 para adultos mayores en el estado. Se aplicó la primera dosis de la vacuna en el puerto de Veracruz este martes 9 de marzo.

La señora Carmen fue la primera persona vacunada con la primera dosis contra covid-19 en la facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana

La señora Carmen fue una de las primeras personas de más de 60 años en recibir la vacuna contra covid-19 en el módulo instalado en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Ella se dijo estar contenta con esta vacuna, la cual significa el inicio del fin de la pandemia que ha causado muerte y desbalance económico a nivel global.

La paciente hizo fila desde las 9 de la noche de ayer lunes en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana; y fue hasta las 9 de la mañana de este 9 de marzo, 12 horas después, que recibió la primera dosis de la vacuna anticovid.

Arranca la vacunación contra covid-19 en el estado de Veracruz

Al igual que este punto del puerto, en varios otros se registraron largas filas de adultos mayores acompañados de una persona desde la noche de ayer; los cuales tuvieron que soportar la ligera lluvia registrada durante la madrugada del martes.

Las instrucciones son claras: las reacciones normales

Al interior de los módulos, los primeros en vacunarse fueron las personas que llegaban en sillas de ruedas o que padecían alguna enfermedad.

Al aplicar la dosis, la enfermera daba las indicaciones a los familiares, al asegurar que la presencia de dolor, ardor, adormecimiento o inflamación o malestares generales son posibles reacciones posteriores a la aplicación de la vacuna.

Por ello, tras la aplicación de la vacuna, los adultos mayores permanecieron 30 minutos en observación en el lugar, para descartar algún tipo de reacción.

Durante la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, que se realiza en el municipio de Veracruz, no hubo incidentes que lamentar y todo el proceso se realizó en la normalidad, quizás algunas inconformidades en algunos módulos como el ubicado en la Facultad de Medicina; donde algunas personas se quejaban de una mala organización, porque no se respetaban las filas y menos la sana distancia.

Otras de las inquietudes era que no se habían colocado lonas para resguardarlos de la lluvia y baños móviles.

La misma situación prevalecía en el módulo de vacunación ubicado en el Instituto Tecnológico de Veracruz, Club Naval y el Auditorio Benito Juárez; donde también se registró una importante afluencia de personas de la tercera edad.

Recordar que la vacunación a adultos mayores de 60 años, se realizará durante los próximos 10 días, hasta el jueves 18 de marzo.

De acuerdo al plan de vacunación se instalarán 16 módulos de atención, incluyendo centros de salud, así como la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, además del Club Naval, Auditorio Benito Juárez y en el Instituto Tecnológico de Veracruz.

Días y horarios de aplicación de la vacuna

La aplicación de las dosis de la vacuna Pfizer, se realiza en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, para las personas cuyo primer apellido inicie con letras de la A a la E.

El miércoles 10 de marzo para los apellidos de la F a la J; el jueves 11 de marzo de la K a la O; el viernes 12 de marzo de la P a la T y el sábado 13 de marzo de la U a la Z.

En tanto el domingo 14, lunes 15 y el martes 16 de marzo serán destinados para las personas mayores que por alguna incapacidad no puedan levantarse o salir de su domicilio; y el miércoles 17 y jueves 18 para las personas que se les haya pasado el día que les correspondía (rezagados).

Los requisitos que deberán presentar los adultos mayores en los módulos de vacunación son: credencial del INE, CURP y comprobante de domicilio, únicamente para identificación y comprobación de lugar de residencia.

Recordar que el puerto de Veracruz, tiene más de 60 mil habitantes mayores de 60 años.

