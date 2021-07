Arranca IMSS Veracruz 4ª Jornada Nacional de Recuperación de Servicios

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte dio inicio a la Cuarta Jornada Nacional para la Recuperación de los Servicios Ordinarios, donde brinda cirugías y acciones preventivas en las unidades médicas de la región.

En el Hospital General de Zona (HGZ) No. 71 en Veracruz se realizan cirugías de cataratas y vasectomías, procedimientos quirúrgicos ambulatorios por la que no es necesaria la hospitalización de los pacientes. Además, en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 de Xalapa, se practican también cirugías de cataratas y vasectomías.

Lo anterior, como parte de la estrategia “100 días para mover al IMSS”, en las cuales las unidades médicas en los tres niveles de atención concentran la prestación de servicios a las y los pacientes que requieren ser atendidos debido a sus padecimientos.

Las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

