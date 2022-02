Apagones se deben a la sustitución de cables de cobre por aluminio: Moncayo Parra

Se continúan registrando apagones constantes en la ciudad de Veracruz y se deben principalmente al uso de cables de aluminio que fueron sustituidos por los de cobre, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo el presidente del Movimiento Renovador Democrático, Marco Antonio Moncayo Parra.

“Para mí, la gente, el trabajador, la red de aluminio no era la idónea, para ellos dicen que es magnífico conductor, estoy de acuerdo que es magnífico conductor pero subterráneo, no aéreo, no quita el dedo del renglón, pero tienen que preguntarle al trabajador, al que está en el campo, al que está viendo el desperfecto, no que los grandes ingenieros que trabajan de escritorio, pues en realidad no saben la problemática real”, comentó.

Lamentó que las autoridades de la CFE, tomen decisiones sin tener conocimiento de la problemática, sobre cuál es el desperfecto y cómo se pueden solucionar.

El entrevistado aseguró que la sustitución de los cables de cobre por aluminio, fue con el objetivo de frenar el robo de cableado que se registraba en la ciudad.

“Seamos realistas que ese robo de cable de cobre que era por los usuarios, no fueron los usuarios son gente de ahí adentro y a veces hasta quiero pensar que autorizada por alguien porque es muy improbable que uno como usuario se suba y no conozca, ellos son los técnicos y son los que saben quitar y donde está el cable”, comentó.

Reiteró que el cambio de cables de cobre a aluminio, tendría sus consecuencias y ahora se está comprobando con los constantes apagones que se están registrando en la ciudad.

“Ya están las consecuencias con los años, el aluminio se corre y no es como el cobre y más con el clima en Veracruz, se tiene que regresar al cobre”, concluyó.

