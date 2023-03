El sector hotelero reporta afectaciones económicas debido a los constantes apagones que se registran en la ciudad, donde han tenido que pagar entre 5 y 7 mil pesos, en combustible para la operación de las plantas de luz, dijo Sergio Lois Heredia, presidente del Consejo Metropolitano del Turismo (Cometur).

“Depende del tamaño de su planta de emergencia, pero bueno en cinco horas se estarían gastando entre 5 y 7 mil pesos en gasto de diésel”, comentó.

El entrevistado aseguró que además se realizan gastos extras en el mantenimiento de la misma.

“Afecta muchísimo, por supuesto que afecta muchísimo, la mayoría de los hoteles no cuenta con una planta de emergencia, una planta de luz y naturalmente si no tienes energía eléctrica tu servicio desmejora completamente, no es viable tener un hotel sin energía eléctrica y mucho menos, durante un lapso prolongado de horas, la verdad que se entiende que de vez en cuando haya un apagón, pero no tan seguido como últimamente ha estado pasando”, comentó.

En el caso de los hoteles que cuentan con su planta de energía eléctrica, no tienen gran afectación, pero son los mínimos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Lois Heredia, aseguró que el costo de la adquisición de una planta de energía eléctrica es muy elevado y muy pocos empresarios pueden realizar esa inversión, tras las fuertes afectaciones económicas que dejó la pandemia por covid-19.

Apagones en Veracruz dejan perdidas millonarias al sector hotelero

Aunado a la afectación que sufren los aparatos eléctricos, que están en peligro de quemarse por los constantes cortes de energía eléctrica.

“Es un costo que debemos pagar nosotros, en la reparación o en cambio”, comentó.

También representa una pésima imagen para la ciudad de Veracruz, que afecta la llegada de turismo, pues siempre logra trascender que existen problemas de luz por los constantes apagones en el centro histórico de la ciudad.

Este año específicamente se ha agudizado este problema, al grado que se registra un apagón prolongado por semana.

“Al menos una vez por semana hemos tenido periodos prolongados de apagones, que se daban por los fuertes vientos, pero en lo que va del año, los apagones han sido más constantes y duran alrededor de cinco horas”, concluyó.

