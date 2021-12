Anulación de comicios en Veracruz afecta la economía y democracia: Canaco

Luego del fallo que hicieran magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEEV) al anular la elección para la presidencia municipal porteña, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Veracruz, José Antonio Mendoza García, dio a conocer que este “juego político” genera incertidumbre a la economía, afecta la democracia y la participación del sector empresarial.

Asimismo, reconoció que, igualmente, este tipo de conductas de índole partidista dañan la gobernabilidad, el orden social y no permiten llevar a Veracruz al desarrollo.

“Esto ya es un juego político que obedece a intereses partidistas y personales de parte de la autoridad estatal, puesto que esto no es federal, es estatal y ahí se ve la situación que está viviendo Veracruz. El detener el proceso, el no dar los resultados como debiera ser, desde luego que sí está afectando la participación de todos los comerciantes porque da incertidumbre en lo que sigue, qué es lo que va a pasar, no hay inversión, crecimiento económico”, dijo en entrevista.

El líder empresarial expuso que estos procesos son desgastantes socialmente, ya que la ciudadanía ya se pronunció con su voto el pasado 6 de junio y actores políticos impugnan situaciones que no obedecen al voto social sino a intereses personales y de partido, lo cual está impactando en diversas aristas de manera perjudicial.

“Los votos ya se dieron y votaron por un candidato y a ese candidato ya le otorgaron su constancia de haber ganado la elección y ahora por una inconformidad que obedece a intereses político, pues la verdad sí va a afectar mucho a la ciudadanía, a la imagen de Veracruz, está afectando a la economía y es algo que estará muy complicado”.

Aunado a ello, Mendoza García consideró que con estos procesos en donde disponen de un tribunal “a modo” de los intereses del estado, lo que ocasiona que se pierda la credibilidad en las instituciones electorales, lo cual no es sano en una democracia.

En este sentido, opinó que el estado se percibe autoritario y dando dirección a lo que se pretende sea un resultado favorable a sus intereses.

Para concluir, hizo un llamado a las autoridades de los tribunales electorales a que se conduzcan con autonomía, con coherencia y respetando la decisión ciudadana, por este motivo, anunció que este viernes 10 de diciembre, a las 8:00 de la mañana, la Canaco dará su posicionamiento en torno a este tema.

“Rechazamos enérgicamente esto. Yo este viernes voy a dar una rueda de prensa a las 8:00 de mañana a aquí en la Cámara de Comercio para poder hacer un pronunciamiento definitivo de cámara definitivo, en torno a esto”, finalizó.

