Antropólogos denuncian saqueos de vestigios arqueológicos en Lomas de Rio Medio 4 

Persiste el saqueo de piezas arqueológicas de Lomas de Rio Medio 4, tras los hallazgos que se registraron de piezas que corresponden a la cultura del centro de Veracruz, que vivió de 1450 a 1950, es decir, cerca de mil 500 años.

El antropólogo Guillermo Macías Lagunes, secretario general de Asamblea Permanente de Asociaciones Civiles con la comisión de cultura y turismo, aseguró que el Instituto Nacional de Antropología Historia (INAH), no implementó ningún tipo de vigilancia y por las noches llegan personas para sustraer los objetos.

El también integrante de la Ruta histórica de Camino Real Veracruz-México, aseguró que este grupo desde hace cuatro años, ya tenía información que este sitio Rio Medio 4, desde el 2018 presentaba vestigios históricos, sin embargo, las autoridades correspondientes no hicieron nada.

“Desde el 2018 que ya estaba registrado ese sitio por vestigios arqueológicos y ya empezaba el saqueo, desde hace cuatro años ya empezaban a avanzar para Rio Medio 4 las empresas constructoras, es más tenemos mapas, tenemos información, esta información la tiene el licenciado Mario Gaspar Covarrubias, con quien trabajamos de manera directa”, comentó.

Citó que hace un mes acudieron a Tejería, donde existe un vestigio histórico que tiene Veracruz, que es una torre o molino de viento que es único en el país y que nadie sabe.

Se realizó una caminata para hacer un diagnóstico de rastreo alrededor del sitio y si se encontraron vestigios arqueológicos como cerámica y piedra obsidiana.

Sin embargo, las empresas constructoras no reportan estos hallazgos arqueológicos y prefieren no reportarlos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Si no hubo trabajo por parte del instituto fue porque nadie les avisó y las empresas constructoras nos enteramos ahora que se hizo este descubrimiento y luego de que el compañero Luis Heredia Barreda, dio a conocer que son vestigios de más de mil 500 años de antigüedad, se creó una especie de corriente de que lo que me encuentre yo a lo mejor tiene mucho valor económico y me lo voy a llevar y vender al mejor postor”, comentó.

Destacó que este tipo de acciones son muy lamentables porque encontrar este tipo de vestigios en Veracruz, son muy importantes y claves para la historia de las culturas del golfo y del centro.

Sin embargo, el INAH no ha hecho caso y hay gente que se está metiendo a robar por las noches los vestigios y todo lo que puedan localizar de esos montículos y dunas.

A la fecha y pese a estos hallazgos no existe vigilancia en la zona, por parte del INAH u otra autoridad.

Reconoció que el INAH no cuenta con el presupuesto y el personal para resguardar este tipo de hallazgos.

“No hay personal, no hay elementos, no tienen la capacidad, el estado de Veracruz es una mina cultural de vestigios arqueológicos y hay saqueos en todo el estado de Veracruz, y no registrados es más tenemos conocimiento de sitios que han sido saqueados en los últimos 10 años y las piezas vendidas en el extranjero al mejor postor, entre Estados Unidos, Canadá y Europa”, comentó.

Destacó que el saqueo y venta de piezas arqueológicas se castiga con 20 años de prisión.

