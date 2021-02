Animalistas hallaron a un perrito sin una de sus patas y con un hueso salido, la noche del 22 de febrero, en la congregación de Vargas, municipio de Veracruz, informó la presidenta de la asociación protectora Animal a Salvo, Aída Monserrat Narváez.

El can habría sido localizado al interior de una vivienda de la congregación de Vargas, luego de un llamado por parte de los vecinos. La presidenta indica que se trata de “un perrito color blanco, con su extremidad inferior incompleta y con un hueso dislocado”.

“El perrito de Vargas nos lo reportaron la noche de antier para decirnos que estaba ahí tirado en la calle y que nadie hacía nada por él. (…) Después investigamos y resulta que desde cuatro días antes estaba encerrado. (…)

De los dueños no hemos recibido ningún apoyo, no sabemos nada, cuando fuimos a la casa lo encontramos dentro del patio de la casa de ellos, solo nos dijeron que no daban chance de pesar y que le habían puesto antibiótico”, lamentó Narváez Vera.

Impunidad

La presidenta indicó que no se hizo una denuncia formal ante las autoridades municipales encargadas del bienestar animal, dado el “alto grado de impunidad en el que dejan a las denuncias de este tipo”. Señala incluso que ella misma ha sido víctima de los agresores de animales por proceder en su contra.

Tuvimos el caso de una gatita que la dimos en adopción y el novio de la dueña tenía un pitbull y la mató y se burló de nosotros en la fiscalía, nunca procedió nada, desistió la demanda por parte de ella y aparte nos denunció porque nosotros publicamos (…) y nos vinieron a amenazar a la puerta de mi casa, nos estuvieron espiando y muchas cosas. En mi casa ya nos han agredido”, lamentó Narváez.

Cooperación económica

Por su parte, hizo un llamado a la ciudadanía a que colabore económicamente para el tratamiento del perrito “Vargas”, nombre con el que lo identifican por haberlo rescatado en ese lugar.

Quienes tengan la voluntad podrán acudir directamente en la Clínica Veterinaria Las Américas, ubicada en la calzada Ejército Mexicano N° 1, con la doctora Sara Reyes; o haciendo sus depósitos al número de cuenta 0729 0500 4170 2027 15, en la tarjeta 4915 6630 5034 3335 del Banco Banorte, a nombre de Aída Monserrat Narváez Vera.

La animalista detalló que con lo que se reúna podrán cubrir gastos de hospitalización, análisis clínicos, cirugía, pues “deberán amputar la extremidad afectada para evitar gangrena. Si le dejamos el hueso así, se le va a gangrenar, se le puede infectar y morir de una septicemia”, finalizó.

