Animalistas reciben 25 llamadas semanales de dueños que ya no quiere tener a sus mascotas

Animalistas independientes reportaron que persiste el abandono de animales por parte de propietarios que desisten de seguirlos cuidando bajo diversos argumentos, incluso, en una semana, llegan a recibir hasta 25 llamadas telefónicas de personas que les piden que los recojan y los den en adopción a otras familias.

Al respecto, la protectora, Yaneth Ortega Vázquez, lamentó el hecho y exhortó a la ciudadanía a responsabilizarse de sus mascotas, pues no se trata de objetos, sino de seres vivos con todo tipo de necesidades.

“Hablan para decir que tienen una mascota y que ya no la quieren y que vayamos por ellos, son llamadas seguidas (…) En una semana son unas 20-25 llamadas, de tanto perros como gatos y el argumento que ponen es que el animal ya creció, que ocupa mucho espacio, porque ladra, porque rompe todo, pero debemos tomar en cuenta que son seres vivos y obviamente al adquirir una mascota, uno debe estar consciente que el animalito va a crecer”, dijo la entrevistada.

Igualmente, reconoció que es complicado entregar a una mascota en adopción, pues aún sucede que hay quienes llaman solicitando raza, color, sexo y no quieren dar oportunidad a los animalitos que han sido abandonados.

“Se rescatan de la calle, algunas perras hasta preñadas y nuestra labor es recuperarlos, esterilizarlos, vacunarlos y desparasitarlos para así poderlos dar en adopción ya en óptimas condiciones”.

Asimismo, la activista lamentó que, de todas las llamadas recibidas, no les es posible rescatar a todos, por lo que no descartó que muchos de ellos, queden en la calle, sin embargo, lo que hacen por apoyarlos es esterilizarlos y llevarles alimento para que no se sigan reproduciendo.

Al respecto, exhortó a las autoridades sanitarias a considerar la implementación de un albergue para que quienes se dedican a proteger a mascotas en desamparo puedan resguardarlos en la zona.

Campaña de esterilización canina y felina

Por otro lado, aprovechó la ocasión para invitar a la Campaña de Esterilización canina y felina a bajo costo este domingo 27 de marzo de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la colonia Villa Rica de Boca del Río, por lo que, para apartar un lugar las y los dueños de mascotas deberán escribir el WhatsApp 2293 626511.

El costo para gatas y gatos es de 250 pesos; mientras que, para perros de 1 a 6 kilos es de 350 pesos; de 7 a 15 kg es de 450 pesos; de 16 a 20 kg es de 550 pesos y, de 21 kg en adelante, será de 650 a 750, según el peso.

Asimismo, las personas deberán llevar un kilo de croquetas a fin de que las activistas puedan seguir brindando protección y alimento a los animalitos a los que atienden.

Finalmente, Ortega Vázquez recordó que en cada campaña logran esterilizar entre 80 a 130 animalitos, lo cual contribuye prevenir camadas indeseadas, además de brindarles mejor calidad de vida a las mascotas.

