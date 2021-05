Animalistas piden a candidatos atender a los animales de la calle

Animalistas de Veracruz piden a candidatos crear centros de atención para los animales en situación de calle

La Asociación Protectora de Animales “La Roca”, A.C., hizo un llamado a candidatos a cargos de elección popular a considerar el tema de protección animal como parte de sus compromisos de agenda.

Así como, crear un “Centro de Atención para Animales de la Calle” pues aunque en la actualidad existen algunos Centros de Salud Animal (CSA) en los municipios, estos no son suficientes y no cuentan con el equipo ni materia prima necesaria para dar atención a las decenas de animales.

Los cuales diariamente son abandonados, arrollados o violentados, señaló la presidenta de la asociación, Norma Cortina Pérez.

“Un Centro de Atención a los Animales enfermos, atropellados o simplemente, la cirugía, que sí las hacen, pero en poca medida, eso es lo que se necesitaría hacer en auxilio a los animales maltratados que es en muy poca medida porque tienen un personal escaso y camionetas escasamente disponibles para atender los casos de maltrato que son múltiples”.

Buscan que hagan un centro de atención

Mencionó que, en todos estos años, nunca ha habido un apoyo de parte de candidatos a los animales que están en condición de calle pues en cada período electoral, hacen promesas y al llegar al cargo se les olvida.

“Yo tengo un albergue desde hace 18 años y nunca me han ofrecido croquetas para los animales o el pago de sueldos de los trabajadores, en respecto de mi albergue”.

La activista resaltó que hay muchas carencias en diversos ámbitos en materia de maltrato animal que deberían considerarse para proporcionarles una vida digna a las mascotas.

Ejemplo de ello, son las legislaciones para penalizar a quienes comenten omisiones hacia estos seres vivos, las cuales, pocas veces realmente castigan realmente a las personas agresoras.

Cortina Pérez mencionó que esto se debe a la poca infraestructura con que cuentan para brindar este tipo de atenciones, por lo que, las sociedades protectoras son las que apoyan con lo poco que tienen, sin embargo, ellas también trabajan con recursos y espacios limitados.

“Por ejemplo, hay un accidente y en el centro médico no hay rayos x, que pueda determinar qué tiene el animal, si tiene alguna posibilidad de vivir o no, simplemente les dicen que no tienen esos recursos y el animal se queda sin ninguna posibilidad”.

Animalistas piden a candidatos atender a los animales de la calle

Recordó que actualmente, dicha asociación atiende a cerca de 300 animalitos, entre perros y gatos que llegaron al albergue por temas de abandono o maltrato.

Asimismo, hizo un llamado a candidatos y al público en general a que siga contribuyendo con alimento para estas especies caninas y felinas, así también, con ayuda económica o llevando artículos de reciclaje para que, lo que se recaude con su venta, pueda ser ocupado para salarios y manutención de estas mascotas que cobija La Roca.

Los apoyos se podrán llevar a las oficinas ubicadas en el domicilio ubicado en la avenida 20 de Noviembre No 273 entre Abasolo y Cañonero Tampico, Col. Centro, o al número de teléfono 2299 32 16 81.

