Ángel Deschamps: no soy un improvisado ni desconocido, la experiencia habla por mí

El candidato de Movimiento Ciudadano, Ángel Deschamps aseguró “no soy un improvisado ni desconocido, la experiencia habla por mí”

Ángel Deschamps, candidato a la presidencia municipal de Boca del Río, por el partido Movimiento Ciudadano, aseguró que se encuentra en esta contienda “para ganar y no solo para participar”.

Esto al recibir durante sus recorridos de campaña, a mucha gente que recuerda su gestión como ex alcalde boqueño, durante el periodo de 1998-2000.

“No vengo a experimentar, no soy un improvisado ni desconocido, la experiencia habla por mí”, comentó.

A sus 65 años, se dijo muy contento de que los boqueños lo recuerden como el alcalde que logró pavimentar la mayoría de las colonias, además de ser el creador de los programas “miércoles ciudadano” y “Boca en tu colonia”, donde se logró un acercamiento real con la ciudadanía.

“Está muy marcado en las mentes de la gente, y obviamente el cambio que hubo fue tremendo, en dos periodos pavimentamos el 100 por ciento de Boca del Río, cuando era lodo todo, entonces si se les quedó muy marcado y ese recuerdo lo traen muy claro y eso de verdad me sorprendió, porque no lo esperaba después de tanto tiempo”, comentó.

Ángel Deschamps, también es recordado por haber sido el primer alcalde de oposición que ganó la presidencia municipal de Boca del Río.

“La verdad que, con un bonito sabor de boca, ahora si acompañando el nombre del municipio, sorprendido porque me recuerdan, la mayoría de las gentes, obviamente mayores, obviamente hay una generación que no me conoció, pero la mayoría de la gente tiene un bonito recuerdo de nosotros y nos entretiene a veces un ratito platicando algunas anécdotas cuando fui alcalde”, comentó.

De visita por las instalaciones de EL DICTAMEN, donde sostuvo una amena charla con el gerente general, el licenciado Alberto Villarello Ahued, el candidato a la presidencia municipal de Boca del Río, por el partido Movimiento Ciudadano, Ángel Dechamps, aseguró que de ser favorecido por los votos el próximo 6 de junio, seguirá poniendo en marcha su política de acercamiento con la ciudadanía.

“Algo que reclama mucho la gente es que después de que ganas, ya no vuelves a recibir a las personas, cosa que nosotros hicimos todo lo contario, cualquier persona que me quiso ver en el momento, cualquiera siempre tenía la puerta abierta y platicaba con nosotros”, comentó.

Explicó que, durante su experiencia como exalcalde de Boca del Río, se percató que anteriormente la atención únicamente se la daban a los líderes de las colonias, por ello se creó el “miércoles ciudadano”, que tenía una efectividad del 94 por ciento, a favor de la ciudadanía.

“Es por eso que nosotros trajimos por primera vez, ese miércoles ciudadano que hoy se usa en todos los municipios, pero que desgraciadamente ya un poco diferente, porque el miércoles ciudadano es justamente como decirle si a la petición ciudadana”, indicó.

“Y lo mediamos, todos los programas que nosotros pusimos en ese entonces, se medía la efectividad, llegamos a tener el 94 por ciento de efectividad, en una respuesta positiva al ciudadano”, comentó.

En la actualidad, el miércoles ciudadano ya no es igual, debido a que se convirtió en una audiencia pública, donde reciben y escuchan al ciudadano, pero se desconoce si responden a sus peticiones.

“Hoy ese miércoles ciudadano que nosotros lo trajimos por primera vez, tenía una metodología perfecta para decir sí, y ese fue un gran cambio porque cualquier ciudadano que tuviera una petición municipal, pudiera acercarse a la casa municipal, porque incluso le cambiamos el nombre, le quitamos el nombre de palacio municipal, porque ahí no vive el rey, ahí está el empleado de todos los ciudadanos”, comentó.

La prioridad será resolver los problemas del ciudadano y solamente se logará escuchándolos.

Detalló que las actuales casas de enlace, que existen en las colonias, donde supuestamente se atienden las problemáticas, no están operando como deberían.

El candidato por la alcaldía de Boca del Río, Ángel Deschamps con el gerente general, el licenciado Alberto Villarello Ahued. Foto: Manuel Pérez

En específico, Ángel Dechamps, aseguró que “uno gana por un partido, pero una vez que ganas, eres el presidente municipal de los que piensan como tú y de los que no piensan como tú”, señaló.

“Es decir, de los que votaron por ti y los que no votaron por ti, tiene uno que atenderlos de la misma manera, sin sectorizar, hay que dejar atrás esa vieja práctica de solo atender a los tuyos”.

También se refirió al programa “Boca en tu colonia”, que también fue creado durante su gestión como alcalde de Boca del Río.

“Boca en tu colonia fue una respuesta muy efectiva que tuvimos, a donde íbamos a la colonia todos los directores, nos justábamos en un parque y escuchábamos los que nos pedían, y nos retirábamos, pero se quedaban cinco o seis cuadrillas a remodelar y limpiar esa colonia, se pintaban las guarniciones de las banquetas, chapear los terrenos, cambiar luminarias y bachear, por una o dos semanas, como fuera necesario”, comentó.

Ángel Deschamps, candidato a la presidencia municipal de Boca del Río, por el partido Movimiento Ciudadano, se declaró “municipalista” y la prioridad es lograr que el municipio boqueño, logre un crecimiento en el ramo turístico, a través de la creación de una marca especial, para promocionarlo a nivel nacional e internacional.

Por ello, se buscarán crear tres Club de Playa, donde habrá albercas, palapas y restaurantes, con calidad mundial.

“El primero será de nivel mundial, con albercas, seis palapas, seis restaurantes, pero de calidad mundial, que no sepan si estás en Miami o en Boca del Río, sería concesionado a esos restaurantes para que paguen el mantenimiento de la playa, también le pediríamos y le exigiríamos que solamente contraten a personas mayores de 35, 40 a 50 años, que están atravesando un problema grave de contratación”, comentó.

A pesar de haber ocupado varios cargos de elección popular, como exalcalde de Boca del Río, diputado federal y local, Ángel Deschamps se describe como un empresario boqueño comprometido, que al igual que el resto de las personas, en su vida ha tenido sus altas y bajas, pero nunca ha vivido de la política.

También se dijo confiado de que los veracruzanos saldrán a votar el próximo domingo 6 de junio, pese a la pandemia por covid-19.

“Yo espero que si salga la gente, hay una preocupación real, en donde la gente quiere participar en política, poner ese voto, yo espero que no nos fallen y que salgan y voten por quien quieran, pero que si es necesario que salgan, tengo esa incertidumbre de que si saldrán o no a votar por el problema de la pandemia, yo creo que si van a salir a votar”, comentó.

Por último, Ángel Deschamps pidió a los boqueños que “nosotros queremos llegar a la sensibilidad de la gente, que crea en nosotros, que ya fuimos y lo que hicimos ahí está para avalarnos o no, pero yo le digo a todos los ciudadanos si tú recibes un mal comentario de mi persona, no votes por mí”, indicó.

“Pregunta que fue lo que hicimos, hablando de las generaciones nuevas que no me conocieron en su momento, no votes por mis palabras sino pregúntale a tus familias que hicimos en su momento y si te hablan bien de mí, vota por mí”, comentó.

Concluyó que el partido Movimiento Ciudadano, le ha permitido conformar su equipo de trabajo, sin ninguna presión o compromiso, y esto garantiza que estará rodeado de gente inteligente y preparada para resolver los problemas del municipio de Boca del Río.

Además, que se deslindó del partido Morena, pues dijo “este partido no tiene nada que ver con Morena, yo no me prestaría por ningún motivo, porque sé que es un peligro Morena, y yo no participaría en nada que perjudique a nuestro país, soy gente nacionalista y regionalista”, concluyó.

