Andrea Soberanis publica su segunda novela.

La escritora veracruzana regresó a la imprenta con su segunda entrega llamada “Yo No Soy Alicia”. Donde acompañamos al detective Alan Montiel en la resolución de un caso que parece indicar suicidio. Pero su intuición lo lleva a creer una versión diferente. Los hechos ocurren en Guadalajara (donde también ocurrió su ópera prima), cuando Alicia, una joven estudiante fallece en su habitación.

El tema es dado como “carpetazo” bajo la etiqueta de suicidio, pero Alan cree que Regina, una amiga de la difunta. Tiene muchas verdades que compartir.

Luego de que “Las Batallas de un Corazón” se vendiera como pan caliente, la escritora patentó desde marzo del 2020 su historia “Yo No Soy Alicia”. Trámite que se vio prolongado gracias a periodos vacacionales, así como la interrupción por pandemia. En entrevista para EL DICTAMEN, pudo conversar con nosotros algunos detalles.

El tema de la Depresión es muy popular, aunque poco comprendido ¿Te capacitaste con un experto en salud mental, o te inspiraste en un suicidio real?

En nadie en particular pero me gusta leer libros de psicología emocional. Me parece muy interesante la enorme diversidad de emociones que las personas podemos llegar a experimentar.

Tus dos protagonistas son agentes de la ley ¿Por qué?

Me gusta esa línea, resolver un misterio, deshebrar los hechos, entender el como y el porqué, cuando, donde, con quién, etc. Creo que eso engancha y el romance adereza la historia. Me parece interesante el trabajo de los detectives para esclarecer un caso.

Tu ópera prima fue con una editorial, ahora te lanzaste como independiente ¿Qué vía de publicación te gustó más?

Ambas tienes sus pros y contras. Volvería con una editorial si los términos y condiciones que ofrecen me parecen satisfactorios. De lo contrario la auto publicación seguiría siendo una excelente alternativa.

¿Te molestaría ser leída de manera pirata? Ya sea con PDF’s o con publicaciones no originales?

Yo creo que no. Pero la verdad es que el precio no es tan disparatado, quienes lo quieran, de aquí de Veracruz. Me pueden escribir en mis redes sociales e incluso se los entrego en domicilio. Aunque vamos… Su versión digital está en Amazon por cien pesos. Incluso ahora mismo se encuentra gratis con Kindle Unlimited durante 90 días. El punto es que lo disfruten.

